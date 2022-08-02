Бывший чиновник Секретариата Кабмина передавал секретную информацию российской ФСБ

С самого начала полномасштабного вторжения все чаще появляется информация о задержании предателей Украины. Один из возможных – чиновник Секретариата Кабмина. Он являлся информатором российской ФСБ.

Как отмечают в Офисе генерального прокурора, должностное лицо обвиняют в государственной измене. Известно, что обвинительный акт уже был направлен в суд. Там и будут решать, что делать с задержанным.

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Завербовали еще в 2007 году

Правоохранители перед задержанием провели расследование. Оно пролило свет на биографию должностного лица Секретариата Кабмина, а также его поддержку оккупантов. Как выяснилось, его еще в 2007 году завербовала ФСБ России. И до февраля 2022 года задержанный помогал кремлю. Он способствовал ведению страной-агрессорой подрывной деятельности в нашем государстве.

Продавал ФСБ секретную информацию

Поскольку мужчина работал в Кабинете Министров, он владел информацией, в частности тайной. Она поступала в аппарат от центральных органов власти. Соответствующие данные мужчина передавал сотрудникам ФСБ лично. И делал он это, конечно, за деньги.

Обвиняемый уже задержан и находится под стражей. Самым же досудебным расследованием занимается следователь Главного следственного управления СБУ. Мужчину обвиняют в государственной измене по предварительному сговору группы лиц.

Сразу оговоримся, что мужчина все еще обвинен. Но в суде его вину еще не доказали. Так что преступником его назвать пока нельзя чисто с юридической точки зрения. Как только система правосудия вынесет свой приговор, мы узнаем, действительно ли задержанное совершило уголовное преступление против Украины.

Одно из самых громких дел о государственной измене за последнее время касается Виктора Медведчука. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин рассказал, когда украинцы смогут увидеть приговор по нему. Он отметил, что в настоящее время против кума путина открыто около 20 уголовных производств. Как только по ним всех завершится досудебное расследование, они перейдут к судьям. А те уже будут принимать решение.

В то же время, никаких конкретных сроков он не назвал. Также Костин подчеркнул, что не может предоставить больше информации, ведь она может навредить следствию и негативно отразиться на его результатах.

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