"Государственная измена": Офис генпрокурора открыл дело за поездку Медведчука и ОПЗЖ в Москву
Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту поездки в Москву Виктора Медведчука и представителей партии "Оппозиционная платформа – за жизнь". Делегация посетила страну-оккупанта 10 марта 2020 года для переговоров нормандского формата.
Дело из-за поездки ОПЗЖ в РФ
Решение приняли, выполняя постановление Печерского районного суда Киева, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Офис генпрокурора.
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Ранее суд удовлетворил жалобу народного депутата от "Голоса" Соломии Бобровской. И своим решением обязал Офис генерального прокурора внести в Единый реестр досудебных расследований информацию об уголовном правонарушении.
Внесены сведения по факту поездки народными депутатами 10 марта в Москву и переговоров с депутатами Госдумы РФ по урегулированию конфликта на Донбассе,
– сообщает Офис генпрокурора.
Производство открыли по статье о государственной измене. Она предусматривает наказание в виде заключения сроком от 12 до 15 лет с возможной конфискацией имущества.
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Что этому предшествовало
- 10 марта 2020 года делегация украинских народных депутатов от "Оппозиционной платформы – за жизнь", среди них и один из ее лидеров Виктор Медведчук, встретилась с депутатами Государственной думы России в Москве.
- В партии пояснили, что стороны обсуждали создание "парламентского измерения нормандского формата". А Медведчук пообщался касательно "инициативы" со своим кумом-президентом России Владимиром Путиным.
- 25 мая нардеп от "Голоса" Соломия Бобровская заявила, что Печерский районный суд обязал Офис генерального прокурора внести сведения относительно совершения представителями ОПЗЖ государственной измены.
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