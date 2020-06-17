Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту поездки в Москву Виктора Медведчука и представителей партии "Оппозиционная платформа – за жизнь". Делегация посетила страну-оккупанта 10 марта 2020 года для переговоров нормандского формата.

Дело из-за поездки ОПЗЖ в РФ

Решение приняли, выполняя постановление Печерского районного суда Киева, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Офис генпрокурора.

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Ранее суд удовлетворил жалобу народного депутата от "Голоса" Соломии Бобровской. И своим решением обязал Офис генерального прокурора внести в Единый реестр досудебных расследований информацию об уголовном правонарушении.

Внесены сведения по факту поездки народными депутатами 10 марта в Москву и переговоров с депутатами Госдумы РФ по урегулированию конфликта на Донбассе,

– сообщает Офис генпрокурора.

Производство открыли по статье о государственной измене. Она предусматривает наказание в виде заключения сроком от 12 до 15 лет с возможной конфискацией имущества.

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Что этому предшествовало

10 марта 2020 года делегация украинских народных депутатов от "Оппозиционной платформы – за жизнь" , среди них и один из ее лидеров Виктор Медведчук, встретилась с депутатами Государственной думы России в Москве.

, среди них и один из ее лидеров Виктор Медведчук, встретилась с депутатами Государственной думы России в Москве. В партии пояснили, что стороны обсуждали создание "парламентского измерения нормандского формата" . А Медведчук пообщался касательно "инициативы" со своим кумом-президентом России Владимиром Путиным.

. А Медведчук пообщался касательно "инициативы" со своим кумом-президентом России Владимиром Путиным. 25 мая нардеп от "Голоса" Соломия Бобровская заявила, что Печерский районный суд обязал Офис генерального прокурора внести сведения относительно совершения представителями ОПЗЖ государственной измены.

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