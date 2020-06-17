Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактом поїздки до Москви Віктора Медведчука та представників партії "Опозиційна платформа – За життя". Делегація відвідала країну-окупанта 10 березня 2020 року для перемовин щодо нормандського формату.

Справа через поїздку ОПЗЖ у РФ

Рішення ухвалили, виконуючи постанову Печерського районного суду Києва, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Офіс генпрокурора.

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Раніше суд задовольнив скаргу народної депутатки від "Голосу" Соломії Бобровської. Та своїм рішенням зобов’язав Офіс генерального прокурора внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про кримінальне правопорушення.

Внесено відомості за фактом поїздки народними депутатами 10 березня до Москви й переговорів з депутатами Держдуми РФ щодо врегулювання конфлікту на Донбасі,

– повідомляє Офіс генпрокурора.

Провадження відкрили за статтею про державну зраду. Вона передбачає покарання у вигляді ув’язнення терміном від 12 до 15 років з можливою конфіскацією майна.

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Що цьому передувало

10 березня 2020 року делегація українських народних депутатів від "Опозиційної платформи – За життя", серед них й один з її лідерів Віктор Медведчук, зустрілася з депутатами Державної думи Росії в Москві.

серед них й один з її лідерів Віктор Медведчук, зустрілася з депутатами Державної думи Росії в Москві. У партії пояснили, що сторони обговорювали створення "парламентського виміру нормандського формату". А Медведчук поспілкувався щодо "ініціативи" зі своїм кумом – президентом Росії Володимиром Путіним.

А Медведчук поспілкувався щодо "ініціативи" зі своїм кумом – президентом Росії Володимиром Путіним. 25 травня нардепка від "Голосу" Соломія Бобровська заявила, що Печерський районний суд зобов’язав Офіс генерального прокурора внести відомості щодо вчинення представниками ОПЗЖ державної зради.

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