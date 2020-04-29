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      Государственная авиакомпания в Украине: в Зеленского объяснили две основе причины ее создания

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      Літаки "Антонова"
      Літаки "Антонова" / Радіо Свобода

      Президент Украин Владимир Зеленский рассматривает возможность создания государственной авиакомпании. В Офисе Президента объяснили две главные причины такого решения.

      Така авіакомпанія надасть роботу державному авіабудівнику. А також її можна буде використати під час форс-мажорних обставин. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

      Нагадаємо Криклій розкрив деталі авіаційної мрії Зеленського

      Про роботу для ДП "Антонов"

      Цілком ймовірно, що державна авіакомпанія буде використовувати літаки "Антонова".

      "Антоновські літаки можуть легко обслуговувати всі регіональні рейси, які є в Україні між містами, і рейси в найближчі країни. У будь-якому разі "Антонов" – це підприємство, воно теж бере якісь ресурси. Але краще за ці ресурси ми зробимо замовлення, створимо авіакомпанію. Вони будуть працювати, виробляти літаки. Авіакомпанія перевозитиме людей", – переконаний Тимошенко.

      Водночас Wizz Air відкриє у Львові свою базу: що відомо про нові рейси з України

      Про страховочну функцію для держави

      За словами Тимошенка, така компанія зможе стати страховкою для держави на випадок будь-яких екстрених ситуацій.

      Про вартість створення такої компанії

      Кирило Тимошенко уточнив, що наразі тривають підрахунки вартості створення державного авіаперевізника. 

      Що відомо про ідею створення державної авіакомпанії?Про свою мрію створити державну авіакомпанію Володимир Зеленський заявив у фільмі "Рік президента Зеленського". За його словами, така компанія могла б працювати на рівні з провідними авіаційними компаніями.

      Президент також зауважував, що у такому разі замовлення на літаки отримає державне підприємство "Антонов".

       

       

       

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Офіс Президента авиация Новости Украины Новости политики
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