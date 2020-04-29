Державна авіакомпанія в Україні: в Зеленського пояснили дві основі причини її створення

Президент Україн Володимир Зеленський розглядає можливість створення державної авіакомпанії. В Офісі Президента пояснили дві головні причини такого рішення.

Така авіакомпанія надасть роботу державному авіабудівнику. А також її можна буде використати під час форс-мажорних обставин. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

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Про роботу для ДП "Антонов"

Цілком ймовірно, що державна авіакомпанія буде використовувати літаки "Антонова".

"Антоновські літаки можуть легко обслуговувати всі регіональні рейси, які є в Україні між містами, і рейси в найближчі країни. У будь-якому разі "Антонов" – це підприємство, воно теж бере якісь ресурси. Але краще за ці ресурси ми зробимо замовлення, створимо авіакомпанію. Вони будуть працювати, виробляти літаки. Авіакомпанія перевозитиме людей", – переконаний Тимошенко.

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Про страховочну функцію для держави

За словами Тимошенка, така компанія зможе стати страховкою для держави на випадок будь-яких екстрених ситуацій.

Про вартість створення такої компанії

Кирило Тимошенко уточнив, що наразі тривають підрахунки вартості створення державного авіаперевізника.

Що відомо про ідею створення державної авіакомпанії?Про свою мрію створити державну авіакомпанію Володимир Зеленський заявив у фільмі "Рік президента Зеленського". За його словами, така компанія могла б працювати на рівні з провідними авіаційними компаніями.



Президент також зауважував, що у такому разі замовлення на літаки отримає державне підприємство "Антонов".