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Государственная измена: детали задержания руководителя "РИА Новости Украина"

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Во вторник, 15 мая, Служба безопасности Украины задержала и уже объявила подозрение руководителю агентства "РИА Новости Украина". Кириллу Вышинскому вменяют государственную измену. По версии следствия, он вел антиукраинскую деятельность в Украине.

В статье "Прощание крымчанки" прославляют аннексию Крыма Россией. В тексте "Русская весна" пишут, что "Сбывается прогноз о том, что Юго-Восток Украины станет базой для борьбы против "бандеризации" страны", а также "Рождение Новороссии – главное событие минувшей недели".

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И это еще не все громкие заголовки с сайта "РИА Новости Украина". Статьи вышли еще в 2014 году, как только началась война.

"Основанием была обычная оперативная информация про целенаправленную деятельность РФ по привлечению журналистов, граждан Украины, к проведению подрывной информдеятельности против нашего государства", – рассказал заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко.

В СБУ отметили, что Вышинский получал задания от России устраивать подрывные акции в Крыму и издавать на сайте материалы, которые оправдывали аннексию.

Он вел политику поддержки так называемых "ЛНР" и "ДНР". За это ежемесячно получал 53 тысячи евро. Маршрут денег пытались скрыть через Сербию. Однако Российская Федерация сама себя выдала, ведь сейчас за него начали переживать в Кремле. Таким образом обнаружили, что у него два гражданства.

В офис омбудсмена Денисовой уже обратился ее российский коллега с просьбой защитить права гражданина РФ Кирилла Вышинского. Соответственно есть номер указа, дата принятия им гражданства. Подчеркиваю, что мы работали с гражданином Украины и привлеченными российскими структурами,
– рассказал заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко.

Почему его задержали только через четыре года после очевидного выхода пропагандистских материалов, замглавы СБУ ответил, что не раскрывает формы и методы их деятельности. А вот секретарь комитета по вопросам национальной безопасности Иван Винник считает это небольшой победой в информационной войне.

Обыски провели в офисах "РИА Новости Украина" и в квартирах самого Кирилла Вышинского и его коллег.

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский.

Теги: Новости Украины Обыски в киевском офисе "РИА Новости" СБУ Криминальные новости Российская пропаганда
Источник: 24 Канал
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