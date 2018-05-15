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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Державна зрада: деталі затримання керівника "РИА Новости Украина"

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У вівторок, 15 травня, Служба безпеки України затримала і вже оголосила підозру керівнику агенції "РИА Новости Украина". Кирилу Вишинському закидають державну зраду. За версією слідства, він вів антиукраїнську діяльність в Україні.

У статті "Прощание крымчанки" прославляють анексію Криму Росією. У тексті "Русская весна" пишуть, що "Сбывается прогноз о том, что Юго-Восток Украины станет базой для борьбы против "бандеризации" страны", а також що "Рождение Новороссии – главное событие минувшей недели". 

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І це ще не всі голосні заголовки з сайту "РИА Новости Украина". Статті вийшли ще у 2014 році, як тільки почалась війна.

"Підставою була звичайна оперативна інформація про цілеспрямовану діяльність РФ по залученню журналістів, громадян України, до проведення підривної інформдіяльності проти нашої держави", – розповів заступник голови СБУ Віктор Кононенко.

У СБУ зазначили, Вишинський отримував завдання від Росії влаштовувати підривні акції в Криму та видавати на сайті матеріали, які виправдовували анексію.

Він вів політику підтримки так званих "ЛНР" та "ДНР". За це щомісяця отримував 53 тисячі євро. Маршрут грошей намагались приховати через Сербію. Проте Російська Федерація сама себе видала, адже зараз за нього почали переживати у Кремлі. Таким чином виявили, що у нього два громадянства.

До офісу омбудсмена Денисової вже звернувся її російський колега з проханням захистити права громадянина РФ Кирила Вишинського. Відповідно є номер указу, дата прийняття ним громадянства. Наголошую на тому, що ми працювали з громадянином України і залученими російськими структурами,
– розповів заступник голови СБУ Віктор Кононенко.

Чому його затримали лише через чотири роки після очевидного виходу пропагандистських матеріалів, заступник голови СБУ відповів, що не розголошуватиме форми і методи їхньої діяльності. А от секретар комітету з питань національної безпеки Іван Вінник вважає, що є це невеличкою перемогою в інформаційній війні.

Обшуки провели в офісах "РИА Новости Украина" та у квартирах самого Кирила Вишинського та його колег.

Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського.

Теги: Новини України Обшуки в київському офісі "РИА Новости" Кримінальні новини СБУ Російська пропаганда
Джерело: 24 Канал
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