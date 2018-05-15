В ОБСЄ занепокоєні рейдом СБУ в офіс "РИА Новости Украина"

Представник ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації Арлем Дезір висловив занепокоєння щодо рейду СБУ в офісі російського державного інформаційного агентства "РИА Новости Украина", а також щодо обшуків у будинках журналістів та їх арештів.

Про це інформують на офіційному сайті організації.

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Я висловлю серйозну стурбованість з приводу цього ранкового нальоту на російські ЗМІ в Києві, арешту журналістів та пошуку будинків журналістів. Я знову закликаю владу утримуватися від накладання необгрунтованих обмежень на роботу іноземних журналістів, що впливає на вільний потік інформації та свободу ЗМІ,

– наголосив Арлем Дезір.

Він також додав, що згідно з Гельсинським заключним актом, держави із членством в ОБСЄ взяли на себе зобов'язання полегшити умови, за яких журналісти однієї держави-учасниці здійснюють свої професійні обов'язки в іншій державі-учасниці організації.

"Боротьба з пропагандою не повинна суперечити міжнародним стандартам і не повинна являти собою непропорційне втручання у діяльність засобів масової інформації", – наголосив представник ОБСЄ.

Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського.



Згодом в СБУ пояснили, що затриманий Вишинський проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії.



Генпрокурор України Юрій Луценко пояснив, що дії працівників "РИА Новости Украина" підпадають під ознаки статті "Державна зрада" Кримінального кодексу України.