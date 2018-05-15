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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

В ОБСЄ занепокоєні рейдом СБУ в офіс "РИА Новости Украина"

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В ОБСЄ вважають, що боротьба із пропагандою не повинна включати втручання в діяльність ЗМІ
В ОБСЄ вважають, що боротьба із пропагандою не повинна включати втручання в діяльність ЗМІ / detector.media

Представник ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації Арлем Дезір висловив занепокоєння щодо рейду СБУ в офісі російського державного інформаційного агентства "РИА Новости Украина", а також щодо обшуків у будинках журналістів та їх арештів.

Про це інформують на офіційному сайті організації.

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Я висловлю серйозну стурбованість з приводу цього ранкового нальоту на російські ЗМІ в Києві, арешту журналістів та пошуку будинків журналістів. Я знову закликаю владу утримуватися від накладання необгрунтованих обмежень на роботу іноземних журналістів, що впливає на вільний потік інформації та свободу ЗМІ,
– наголосив Арлем Дезір.

Він також додав, що згідно з Гельсинським заключним актом, держави із членством в ОБСЄ взяли на себе зобов'язання полегшити умови, за яких журналісти однієї держави-учасниці здійснюють свої професійні обов'язки в іншій державі-учасниці організації.

"Боротьба з пропагандою не повинна суперечити міжнародним стандартам і не повинна являти собою непропорційне втручання у діяльність засобів масової інформації", – наголосив представник ОБСЄ.

Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського.

Згодом в СБУ пояснили, що затриманий Вишинський проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії.

Генпрокурор України Юрій Луценко пояснив, що дії працівників "РИА Новости Украина" підпадають під ознаки статті "Державна зрада" Кримінального кодексу України.

 

Теги: Новини України Новини політики Обшуки в київському офісі "РИА Новости" СБУ ОБСЄ
Джерело: 24 канал
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