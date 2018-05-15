СБУ оголосила підозру керівнику "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському

Служба безпеки України оголосила про підозру у держзраді та затримала керівника інформаційного агентства "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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Служба безпеки України інформує, що керівнику пропагандистського антиукраїнського інформаційного ресурсу "РИА Новости-Украина" Кирилу Вишинському оголошено про підозру в скоєнні злочину та затримано згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кримінальне провадження відкрите за ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського.



Згодом в СБУ пояснили, що затриманий Вишинський проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії.



Генпрокурор України Юрій Луценко пояснив, що дії працівників "РИА Новости Украина" підпадають під ознаки статті "Державна зрада" Кримінального кодексу України