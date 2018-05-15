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СБУ объявила подозрение руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому

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СБУ объявила подозрение Кириллу Вышинскому
СБУ объявила подозрение Кириллу Вышинскому / Фото из открытых источников

Служба безопасности Украины объявила о подозрении в госизмене и задержала руководителя информационного агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Служба безопасности Украины информирует, что руководителю пропагандистского антиукраинского информационного ресурса "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявлено о подозрении в совершении преступления и задержан в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский.

Впоследствии в СБУ объяснили, что задержанный Вышинский проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко объяснил, что действия работников "РИА Новости Украина" подпадают под признаки статьи "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины

Теги: Новости Украины Новости политики Обыски в киевском офисе "РИА Новости" Криминальные новости СБУ
Источник: 24 Канал
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