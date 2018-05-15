СБУ объявила подозрение руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому

Служба безопасности Украины объявила о подозрении в госизмене и задержала руководителя информационного агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Служба безопасности Украины информирует, что руководителю пропагандистского антиукраинского информационного ресурса "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявлено о подозрении в совершении преступления и задержан в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский.



Впоследствии в СБУ объяснили, что задержанный Вышинский проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России.



Генпрокурор Украины Юрий Луценко объяснил, что действия работников "РИА Новости Украина" подпадают под признаки статьи "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины