СБУ объявила подозрение руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому
Служба безопасности Украины объявила о подозрении в госизмене и задержала руководителя информационного агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Служба безопасности Украины информирует, что руководителю пропагандистского антиукраинского информационного ресурса "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявлено о подозрении в совершении преступления и задержан в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.
Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский.
Впоследствии в СБУ объяснили, что задержанный Вышинский проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко объяснил, что действия работников "РИА Новости Украина" подпадают под признаки статьи "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины