В ОБСЕ обеспокоены рейдом СБУ в офис "РИА Новости Украина"

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир выразил беспокойство относительно рейда СБУ в офис российского государственного информационного агентства "РИА Новости Украина", а также относительно обысков в домах журналистов и их арестов.

Об этом информируют на официальном сайте организации.

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Я выскажу серьезную обеспокоенность по поводу этого утреннего налета на российские СМИ в Киеве, ареста журналистов и поиска домов журналистов. Я вновь призываю власти воздерживаться от наложения необоснованных ограничений на работу иностранных журналистов, что влияет на свободный поток информации и свободу СМИ,

– отметил Арлем Дезир.

Он также добавил, что в соответствии с Хельсинским заключительным актом, государства с членством в ОБСЕ взяли на себя обязательство облегчить условия, при которых журналисты одного государства-участника осуществляют свои профессиональные обязанности в другом государстве-участнике организации.

"Борьба с пропагандой не должна противоречить международным стандартам и не должна представлять собой непропорциональное вмешательство в деятельность средств массовой информации", – подчеркнул представитель ОБСЕ.

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский.

Впоследствии в СБУ пояснили, что задержанный Вышинский проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко пояснил, что действия сотрудников "РИА Новости Украина" подпадают под признаки статьи "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины.