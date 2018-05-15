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КРЫМСКИЙ МОСТ ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

В ОБСЕ обеспокоены рейдом СБУ в офис "РИА Новости Украина"

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В ОБСЕ считают, что борьба с пропагандой не должна включать вмешательство в деятельность СМИ
В ОБСЕ считают, что борьба с пропагандой не должна включать вмешательство в деятельность СМИ / detector.media

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир выразил беспокойство относительно рейда СБУ в офис российского государственного информационного агентства "РИА Новости Украина", а также относительно обысков в домах журналистов и их арестов.

Об этом информируют на официальном сайте организации.

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Я выскажу серьезную обеспокоенность по поводу этого утреннего налета на российские СМИ в Киеве, ареста журналистов и поиска домов журналистов. Я вновь призываю власти воздерживаться от наложения необоснованных ограничений на работу иностранных журналистов, что влияет на свободный поток информации и свободу СМИ,
– отметил Арлем Дезир.

Он также добавил, что в соответствии с Хельсинским заключительным актом, государства с членством в ОБСЕ взяли на себя обязательство облегчить условия, при которых журналисты одного государства-участника осуществляют свои профессиональные обязанности в другом государстве-участнике организации.

"Борьба с пропагандой не должна противоречить международным стандартам и не должна представлять собой непропорциональное вмешательство в деятельность средств массовой информации", – подчеркнул представитель ОБСЕ.

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский.

Впоследствии в СБУ пояснили, что задержанный Вышинский проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко пояснил, что действия сотрудников "РИА Новости Украина" подпадают под признаки статьи "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины.

Теги: Новости Украины Новости политики Обыски в киевском офисе "РИА Новости" СБУ ОБСЕ
Источник: 24 канал
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