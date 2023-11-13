"Залужный и Буданов готовят переворот": разрушаем новый российский фейк, распространяющийся по сети

Россияне продолжают распространять фейки, связанные с Украиной. На этот раз по пропагандистским пабликам гуляет новость, что Буданов и Залужный якобы готовят переворот.

Понятное дело, что в России решили не делать фейк слишком очевидным. Его замаскировали под якобы зарубежные "первоисточники". Правда, и это сделали очень "беспалевно".

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Фэйк разгоняют несколько дней

На это обратили в InfoLight.UA, специализирующуюся на повышении медиаграмотности, борьбе с фейками и пропагандой. Пишут, что фейк о якобы подготовке "государственного переворота" телеграм-каналы России начали носить с 10 ноября. Причем отмечают, что между Будановым и Залужным существует заговор по этому поводу.



Россия разгоняет фейк о "госперевороте" Буданова и Залужного / Скриншот

В InfoLight.UA отметили, что Россия не впервые пытается расшатать ситуацию в Украине. Правда, в этот раз можно обратить внимание на некоторые детали.

Во-первых, первоисточником этой "новости" назвали китайский сайт sina.com.cn. Правда, InfoLight.UA не удалось найти на этом портале соответствующее сообщение.

Несмотря на все наши попытки, мы не нашли эту информацию на сайтах, скриншоты которых распространяют враги. Однако в нашей команде нет людей, свободно владеющих китайским, поэтому небольшую вероятность того, что такая информация была опубликована, мы оставляем. Хотя все похоже на банальную редактуру кода страницы,

– говорится в сообщении.



"Новости" появились на азиатских ресурсах / Скриншот



"Новости" появились на азиатских ресурсах / Скриншот

Но это еще не всё. Вот еще один "источник" – сайт Asia Times. Его каждый месяц посещают до 2 миллионов пользователей. В основном говорится о читателях из США. Там эксперты эту "новость" увидели. Правда, в ней разоблачают творцов и выгодоприобретателей этой так называемой "сенсации".

В публикации говорится, что якобы растет консенсус относительно того, что Запад (речь идет о США с помощью Великобритании) стремится заменить президента Украины Владимира Зеленского. Пишут, "мой друг и коллега Ларри Джонсон считает, что ЦРУ и МИ-6 в Великобритании готовят почву. Или Зеленский будет вынужден объявить президентские выборы, назначенные на март следующего года, а затем его заменят, или, если он будет сопротивляться, его все равно заменят во время беспорядков в стиле Майдана".

Собственно, на словах "Лари Джонсон считает" есть гиперссылка. Если перейти за ней, то можно выйти на ресурс, где "Лари Джонсон", представленный как "отставной офицер ЦРУ", выражает свою позицию. Правда, делает он это на сайте информационного агентства "Спутник". А оно входит в медиагруппу "Россия сегодня", контролируемую Кремлем.

Итак, как вывод: воспользовавшись внутриукраинской ситуацией и "разогреванием" темы отставки Валерия Залужного и его якобы конфликта с президентом Владимиром Зеленским, враг почти сразу, хоть и "на коленке", создал фейк, который имеет целью внести очередной раскол в украинское общество и Силы обороны Украины,

– отмечают в команде InfoLight.UA.

В ней подчеркивают, что важно к этому вопросу относиться внимательно. А также призывают не распространять непроверенную информацию. Кроме того, предлагают минимизировать внутренние политические конфликты до завершения полномасштабного вторжения.