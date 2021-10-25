Государственный переворот в Судане: МИД предоставил рекомендации украинцам
Источник:твиттер Олега Николенко
В Судане 25 октября военные предприняли попытку захватить власть. Министерство иностранных дел Украины рекомендует нашим гражданам воздержаться от поездок в эту африканскую страну.
Об этом написал спикер МИД Олег Николенко в соцсетях. Он отметил, что дипломаты внимательно следят за тем, как развивается ситуация в Хартуме.
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Украинцам лучше воздержаться от поездок в Судан
Рекомендуем украинцам пока воздержаться от поездок в Судан, а тем, кто находится в стране, избегать мест массового скопления людей, оставаться в безопасном месте,
– посоветовал Николенко.
Людям, которые находятся на территории Судана и нуждаются в помощи украинских представителей советуют звонить на "горячую линию" посольства Украины в Египте: +20 100 00 396 48.
Что происходит в Судане
Утром 25 октября группа военных начала в Судане государственный переворот. В руки мятежников попал премьер-министр Абдалла Хамдук и несколько лидеров политических сил. В основном, говорится о политиках, которые возглавляют партии-партнеры коалиционного правительства.
Также военные задержали министров промышленности и информации, члена руководящего суверенного совета и советника премьера по вопросам СМИ. В столице страны – Хартуме выключили мобильную связь и интернет.
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Генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан распустил Суверенный Совет и переходное правительство страны, от власти отстранили и губернаторов. Бурхан объявил чрезвычайное положение во всем Судане. Новые выборы военные обещают только в 2023 году.
Текст публикации Олега Николенко:
Внимательно следим за развитием ситуации в Хартуме. Рекомендуем украинцам пока воздержаться от поездок в Судан, а тем, кто находится в стране, избегать мест массового скопления людей, оставаться в безопасном месте. "Горячая линия" посольства Украины в Египте: +20 100 00 396 48