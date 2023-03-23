Об этом сообщил министр юстиции ФРГ Марко Бушман. По его словам, полиция Германии провела обыски по 20 адресам в рамках расследования дела о государственном перевороте, в подготовке которого подозреваются рейхсбюргеры.
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Детали дела
Очередной рейд состоялся 22 марта в восьми федеральных землях Германии и Швейцарии. Известно, что обыски прошли у пяти подозреваемых, а также у 14 свидетелей по делу. В частности, немецкие спецслужбы обыскали трех действующих полицейских, четырех бывших и одного военнослужащего.
Заметим, что во время следственных действий в городе Ройтлинген в Баден-Вюртемберг один из полицейских получил легкое огнестрельное ранение. Его ранили, когда полиция пыталась зайти в дом мужчины, выступавшего свидетелем по делу о подготовке госпереворота.
Что предшествовало
- В декабре 2022 года рейхсбюргеры готовили государственный переворот и вооруженное нападение на власти в Германии. Отдельным пунктом их плана было захват Бундестага.
- Таким образом они надеялись повлиять на беспорядки, которые впоследствии радикализировались. На фоне гражданского конфликта мятежники планировали свергнуть федеральное правительство и прийти к власти.
- К участию в спецоперации, которую уже назвали антитеррористической, привлекли более 3000 правоохранителей из 11 федеральных земель. В нем также участвовала немецкая разведка, ведь террористическая сеть действовала и за пределами самой Германии, в Австрии и Италии.
- Основным бенефициаром этого закола Если бы мятеж удался, Ройсса должны были назначить "регентом", то есть правителем нового государства, возникшего на обломках ФРГ. Он также был главой центрального органа "рейхсбюргеров", так называемого "Совета".
- В общей сложности сообщают о задержании не менее 25 "рейхсбюргеров", 13 из которых уже арестованы и против них начато следствие. Еще 27 человек находятся под подозрением. Среди заговорщиков также бывшие военные Бундесвера, экс-депутат ультраправой партии Альтернатива для Германии и даже гражданин России.