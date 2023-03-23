Про це повідомив міністр юстиції ФРН Марко Бушман. За його словами, поліція Німеччини провела обшуки за 20 адресами у рамках розслідування справи про державний переворот, у підготовці якого підозрюють рейхсбюргерів.
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Деталі справи
Черговий рейд відбувся 22 березня у восьми федеральних землях Німеччини та у Швейцарії. Відомо, що обшуки пройшли у п'ятьох підозрюваних, а також у 14 свідків у справі. Зокрема, німецькі спеслужби обшукали трьох чинних поліцейських, чотирьох колишніх та одного військовослужбовся.
Зауважимо, що під час слідчих дій у місті Ройтлінген в Баден-Вюртемберзі один з поліцейських отримав легке вогнепальне поранення. Його поранили, коли поліція намагалася зайти в оселю чоловіка, який виступав свідком у справі про підготовку держперевороту.
Що передувало
- У грудні 2022 року рейхсбюргери готували державний переворот та збройний напад на органи влади у Німеччині. Окремим пунктом їхнього плану було захоплення Бундестагу.
- Таким чином вони сподівалися вплинути на заворушення, які згодом радикалізувалися б. На тлі громадянського конфлікту бунтівники планували повалити федеральний уряд і прийти до влади.
- До участі у спецоперації, яку вже назвали антитерористичною, залучили понад 3000 правоохоронців з 11 федеральних земель. У ній також брала участь німецька розвідка, адже терористична мережа діяла і за межами самої Німеччини, в Австрії та Італії.
- Основним бенефіціаром цього заколЯкби заколот вдався, Ройсса мали б призначити "регентом", тобто правителем нової держави, що виникла на уламках ФРН. Він також був головою центрального органу "рейхсбюргерів", так званої "Ради".
- Загалом повідомляють про затримання не менше 25 "рейхсбюргерів", 13 з яких вже заарештовано і проти них розпочато слідство. Ще 27 людей перебувають під підозрою. Серед змовників є також: колишні військові Бундесверу, екс-депутат ультраправої партії Альтернатива для Німеччини та навіть громадянин Росії.