Государство гарантирует 100% банковских вкладов, чтобы никто не потерял свои деньги, – Зеленский

Президент Украины опубликовал обращение к украинцам и миру по итогам времени 17 марта. Среди прочего шла речь и о проблеме банковских вкладов граждан нашего государства.

Владимир Зеленский, сообщает 24 канал, поручил правительству подготовить важную законодательную возможность. Речь идет о том, чтобы государство гарантировало 100% вкладов в украинских банках.

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Зеленский хочет, чтобы государство гарантировало все банковские вклады украинцев

Владимир Зеленский в обращении по итогам 17 марта сообщил новость, касающуюся миллионов украинцев: президент дал особую задачу Национальному банку, народным депутатам и Кабинету Министров.

Я поручил найти такую ​​законодательную возможность, чтобы государство гарантировало 100% вкладов в украинских банках. 100%. Не часть, как сейчас, как обычно, а полностью,

– подчеркнул Зеленский.

Чтобы весь депозит любого украинца в любом банке нашего государства не пропал. Чтобы люди не потеряли деньги и не боялись этого ни при каких обстоятельствах.

Так что жду конкретики. Проект решения. И надеюсь, что Верховная Рада не заставит себя ждать с поддержкой. Потому что это нужно украинцам. Это нужно Украине,

– подытожил президент.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 17 марта: смотрите видео