Государство стимулирует серый рынок сигарет, что приводит к бюджетным потерям во время войны, – Амелин

Абсолютного рекорда нелегальный рынок сигарет в Украине достиг в октябре 2023 года, когда занял долю 25,7%. Но государство само создает стимулы для этого, вместо его обеления рынка и реального наполнения бюджета.

Об этом в своем блоге для украинских СМИ написал исполнительный директор аналитического центра Украинский институт будущего Анатолий Амелин.

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Увеличилась как доля поддельной продукции (до 11,3%), так и доля продукции, маркированной надписью Duty Free или предназначенной для экспорта, но ее нелегально продают в Украине (до 12,9%). Причем, теневой рынок – это исключительно обычные сигареты, которые подделывают, выпускают и продают в неконтролируемом количестве.

При этом эксперт обращает внимание, что вообще не идет речь о нелегальном рынке табачных изделий для электрического нагрева (ТИЭН).

Почему нет теневого рынка ТИЭН? Все просто – это сложно. А вырастить табак и наполнить им сигареты – легко,

– отметил Амелин.

Поэтому ТИЭН в отличие от сигарет, гарантирует налоговые поступления, ведь этот рынок в Украине сегодня полностью легальный, что подтверждено исследованиями GROWFORD Institute и Nielsen.



При этом, по оценкам специалистов, ТВЕН примерно на 95% менее вредны, чем сигареты, а почти половина населения (44,8%) не осознают этого. Но, когда речь идет о ТИЭН, табак не сжигают, а нагревают с помощью специальных устройств. Таким образом, создается никотиносодержащий аэрозоль для вдыхания. Отсутствует процесс горения, а следовательно, нет и вредных веществ, образующихся вследствие этого.

С пониманием этих двух фактов европейцы выстраивают свою систему налогообложения курения (акцизную политику). В рекомендациях Еврокомиссии говорится о том, что ставки акциза с ТИЭН должны быть наименьшими (!) среди всех табачных изделий. И сегодня в странах ЕС акцизы на ТИЭНы в среднем на 66,3% ниже акцизов на сигареты. Сейчас готовят обновленную версию Директивы и, если верить Financial Times, разница между ставками на сигареты и ТИЭНы составит до 50%,

– подчеркнул Амелин.

Если Верховная рада окончательно примет, на днях принятый в первом чтении, правительственный законопроект № 11090, то к 2028 году Украина получит адекватный европейский стандарт минимального уровня акциза на сигареты – 90 евро за 1000 штук. А акциз на ТИЭНы будет на 20% ниже. Это, с одной стороны, будет соответствовать подходам ЕС, с другой – стимулировать потребление ТИЭНов, где нет подделок и меньший вред для организма, а также гарантированное наполнение бюджета.

, возможность легально стимулировать обеление рынка и наполнение бюджета есть. Вопрос остался только за депутатами", – подытожил исполнительный директор аналитического центра Украинский институт будущего.