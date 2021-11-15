Государство выплатит по 1 тысяче гривен вакцинированным гражданам, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил о новом стимуле граждан к вакцинации. Всем, кто получит две дозы прививки, государство выплатит по 1 тысяче гривен.

Президент отметил необходимость поддержки тех сфер, которые из-за карантина пострадали больше всего – это креативный, спортивный и транспортный секторы экономики.

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Вакцинированные получат по 1 тысяче гривен

Программа будет работать так: каждый, кто получил две прививки, сможет получить 1 тысячу гривен. Быстро и удобно – через приложение "Дия",

– заявил Владимир Зеленский.

По словам президента, за эти деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр. Или же можно купить билеты для путешествий внутри страны – на внутренние авиа- или железнодорожные перевозки.

"Программа стартует 19 декабря. На нее выделят около 3 миллиардов гривен. Столько же – в начале 2022 года. Мы понимаем, что смартфоны и "Дия" пока, к сожалению, есть не у каждого", – подчеркнул глава государства.

Поэтому эта программа будет действовать не один месяц, и государство обеспечит альтернативную возможность получить 1 тысячу гривен всем вакцинированным гражданам.

В частности, и старикам. Об этом мы сообщим чуть позже. Но уже с уверенностью могу сказать, и в отношении предпринимателей, и в отношении граждан – государство никого не оставит без помощи,

– пообещал Владимир Зеленский.

Зеленский анонсировал выплату по 1 тысяче гривен вакцинированным: смотрите видео

Вакцинация в Украине

Источник: МОЗ