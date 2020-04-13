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      БЛОГ Анна Маляр
      Юрист-криминолог, председатель Центра правовых и криминологических исследований

      Государство и церковь: может ли власть закрыть храмы?

      -
      Имеет ли право государство закрывать церкви? / Shutterstock

      Государство отвечает за безопасность всех – и верующих, и атеистов.

      Друзі, я вже розвіювала хибне трактування права на свободу пересування – як ніби то безграничного права рухатись "куди очі, туди шлях". З усіма посиланнями на Конституцію та закони.

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      Настав час пояснити, що відокремлення церкви від держави не означає, що церква знаходиться поза правовим полем держави. А тому ніби то не можна заборонити на час карантину скупчення людей в церквах. Під час карантину можна обмежувати відвідування церков.

      Давайте уважно читати Закон "Про свободу совісті та релігійні організації":

       релігійні організації мають обов'язки перед державою і суспільством;
      – релігійна організація зобов'язана додержувати вимог чинного законодавства і правопорядку;
      – релігійна організація як юридична особа користується правами і несе обов'язки відповідно до чинного законодавства і свого статуту (положення).

      Тож, як ви бачите, церкви, які діють в Україні на законних підставах, повинні діяти виключно в рамках законодавства, в тому числі і щодо громадського порядку, охорони здоров'я, введення надзвичайної ситуації чи надзвичайного стану.

      Більше того, якщо обрядова чи проповідницька діяльність релігійної організації посягає на життя чи здоров'я особи, таку організацію можна закрити у судовому порядку. Посягання на здоров'я, як ми вже бачимо, буває різне. Це може бути затягування у секти, а може бути і свідоме поставлення в небезпеку людей під час карантину.

      Я вважаю, що церкви, які дбають про здоров'я вірян, повинні самі зачинитись і показувати свої богослужіння онлайн. Господь приймає молитву в будь-якому виді, аби від щирого серця.

      А якщо вони не дбають про вірян, а лише про власні кишені, тоді держава має право втрутитись у ситуацію. Це не буде втручанням у релігійну діяльність, бо річ не у світогляді чи релігії, річ у збереженні життя та здоров'я громадян, а також зменшення поширення епідемії.

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      Держава відповідає за безпеку всіх – і віруючих, і атеїстів.

      P.S. А відокремлення церкви від держави означає те, що держава не фінансує діяльність будь-яких організацій, створених за ознакою ставлення до релігії. Релігійні організації не виконують державних функцій. Релігійні організації не беруть участі у діяльності політичних партій і не надають політичним партіям фінансової підтримки, не висувають кандидатів до органів державної влади, не ведуть агітації або фінансування виборчих кампаній кандидатів до цих органів.

      Автор: Анна Маляр
      Теги: Публикации Новости Украины Новости политики Законодательство Пасха Религия УПЦ МП
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