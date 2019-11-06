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      Государство в смартфоне будет тогда, когда технологии дойдут до отдаленнейшего села, – эксперт

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      Правительство взялось за диджитализацию государства
      Правительство взялось за диджитализацию государства / 24 канал

      Скорость введения новых технологий в государственное управление должна совпадать со скоростью реорганизаций во властных учреждениях. Такое мнение высказал 24 каналу экономист Алексей Кущ.

      Эксперт отметил, что реформу административной системы в Украине необходимо проводить постепенно, чтобы не возникли проблемы с ее функционированием.

      Читайте также: Болезненно, но необходимо: почему сокращают работников РГА?

      Скорость сокращения персонала должна соответствовать скорости перехода системы управления на новые современные автоматизированные системы. Если обновление будет не успевать за сокращением, тогда мы можем получить ухудшение уровня административных услуг,
      – акцентировал Кущ.

      Также он добавил, что руководство государства имеет достаточно упрощенный подход к реформированию административной системы.

      "Страны, которые провели подобные реформы, успешно начинали не с сокращения штата госслужащих. Нужно сначала посмотреть общий алгоритм менеджмента, а у нас он слишком сложный. Если от потребителя административных услуг до той точки, где он ее получает, путь очень длинный, в нем задействовано много чиновников, то это сложный алгоритм государственного менеджмента. Он в таком случае предусматривает большое количество различных учреждений и большое количество госслужащих. Если этот алгоритм упростить, то, конечно, можно сокращать и сами институты, и количество их работников. Но пока мы не видим целостной реформы", – говорит Кущ.

      Эксперт подчеркнул, что министр Дмитрий Дубилет проводит диджитализацию работы самого кабинета министров, и это очень правильно.

      Но система будет работать только тогда, когда в самом отдаленном селе в Украине будут пользоваться такими же технологиями. Вот тогда мы действительно сможем пользоваться государством в смартфоне,
      – резюмировал Кущ.

      Напомним, что ранее правительство занялось переводом в цифру системы коммуникации в государстве – предлагают отказаться от бумажного документооборота. Также Дмитрий Дубилет сообщал, что правительство готовит закон об отмене трудовых книжек.

      Подробнее о сокращениях и реорганизации в системе управления читайте в статье "Болезненно, но необходимо: почему сокращают работников РГА?"

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Реформы
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