Государство в смартфоне будет тогда, когда технологии дойдут до отдаленнейшего села, – эксперт

Скорость введения новых технологий в государственное управление должна совпадать со скоростью реорганизаций во властных учреждениях. Такое мнение высказал 24 каналу экономист Алексей Кущ.

Эксперт отметил, что реформу административной системы в Украине необходимо проводить постепенно, чтобы не возникли проблемы с ее функционированием.

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Скорость сокращения персонала должна соответствовать скорости перехода системы управления на новые современные автоматизированные системы. Если обновление будет не успевать за сокращением, тогда мы можем получить ухудшение уровня административных услуг,

– акцентировал Кущ.

Также он добавил, что руководство государства имеет достаточно упрощенный подход к реформированию административной системы.

"Страны, которые провели подобные реформы, успешно начинали не с сокращения штата госслужащих. Нужно сначала посмотреть общий алгоритм менеджмента, а у нас он слишком сложный. Если от потребителя административных услуг до той точки, где он ее получает, путь очень длинный, в нем задействовано много чиновников, то это сложный алгоритм государственного менеджмента. Он в таком случае предусматривает большое количество различных учреждений и большое количество госслужащих. Если этот алгоритм упростить, то, конечно, можно сокращать и сами институты, и количество их работников. Но пока мы не видим целостной реформы", – говорит Кущ.

Эксперт подчеркнул, что министр Дмитрий Дубилет проводит диджитализацию работы самого кабинета министров, и это очень правильно.

Но система будет работать только тогда, когда в самом отдаленном селе в Украине будут пользоваться такими же технологиями. Вот тогда мы действительно сможем пользоваться государством в смартфоне,

– резюмировал Кущ.

Напомним, что ранее правительство занялось переводом в цифру системы коммуникации в государстве – предлагают отказаться от бумажного документооборота. Также Дмитрий Дубилет сообщал, что правительство готовит закон об отмене трудовых книжек.

Подробнее о сокращениях и реорганизации в системе управления читайте в статье "Болезненно, но необходимо: почему сокращают работников РГА?"