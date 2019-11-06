Держава у смартфоні буде тоді, коли технології дійдуть до найвіддаленішого села, – експерт

Швидкість введення нових технологій у державне управління повинна співпадати зі швидкістю реорганізацій у владних установах. Таку думку висловив 24 каналу економіст Олексій Кущ.

Експерт зазначив, що реформу адміністративної системи в Україні необхідно проводити поступово, аби не виникли проблеми з її функціонуванням.

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Швидкість скорочення персоналу має відповідати швидкості переходу системи управління на нові сучасні автоматизовані системи. Якщо оновлення буде не встигати за скороченням, тоді ми можемо отримати погіршення рівня адміністративних послуг,

– акцентував Кущ.

Також він додав, що керівництво держави має доволі спрощений підхід до реформування адміністративної системи.

"Країни, які провели подібні реформи, успішно починали не зі скорочення штату держслужбовців. Потрібно спочатку переглянути загальний алгоритм менеджменту, а у нас він занадто складний. Якщо від споживача адміністративних послуг до тієї точки, де він її отримує, шлях дуже довгий, у ньому задіяно багато чиновників, то це складний алгоритм державного менеджменту. Він у такому разі передбачає велику кількість різних установ та велику кількість держслужбовців. Якщо цей алгоритм спростити, то, звичайно, можна скорочувати й самі інституції та кількість їх працівників. Але поки що ми не бачимо цілісної реформи", – каже Кущ.

Експерт підкреслив, що міністр Дмитро Дубілет проводить діджіталізацію роботи самого Кабінету міністрів, і це дуже правильно.

Але система буде працювати лише тоді, коли у самому віддаленому селі в Україні будуть користуватися такими ж технологіями. Ось тоді ми справді можемо користуватися державою у смартфоні, – резюмував Кущ.

Нагадаємо, що раніше уряд зайнявся переводом у цифру системи комунікації в державі – пропонують відмовитись від паперового документообігу. Також Дмитро Дубілет повідомляв, що уряд готує закон про скасування трудових книжок.

Детальніше про скорочення й реорганізацію в системі управління читайте в статті "Болюче, але необхідне: чому скорочують працівників РДА?"