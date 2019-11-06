07:42
6 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіяни відроджують ідола замість Вови. Путін присів на стакан
      Вєсті Кремля
      22:39, 5 листопада
      Вєсті.UA: Ляшко звернувся до Зеленського. Тищенко знов у центрі скандалу
      Вєсті.UA
      19:31, 5 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Держава у смартфоні буде тоді, коли технології дійдуть до найвіддаленішого села, – експерт

      101 Читать новость на русском
      Уряд взявся за діджіталізацію держави
      Уряд взявся за діджіталізацію держави / 24 канал

      Швидкість введення нових технологій у державне управління повинна співпадати зі швидкістю реорганізацій у владних установах. Таку думку висловив 24 каналу економіст Олексій Кущ.

      Експерт зазначив, що реформу адміністративної системи в Україні необхідно проводити поступово, аби не виникли проблеми з її функціонуванням.

      Читайте також: Болюче, але необхідне: чому скорочують працівників РДА?

      Швидкість скорочення персоналу має відповідати швидкості переходу системи управління на нові сучасні автоматизовані системи. Якщо оновлення буде не встигати за скороченням, тоді ми можемо отримати погіршення рівня адміністративних послуг,
      – акцентував Кущ.

      Також він додав, що керівництво держави має доволі спрощений підхід до реформування адміністративної системи.

      "Країни, які провели подібні реформи, успішно починали не зі скорочення штату держслужбовців. Потрібно спочатку переглянути загальний алгоритм менеджменту, а у нас він занадто складний. Якщо від споживача адміністративних послуг до тієї точки, де він її отримує, шлях дуже довгий, у ньому задіяно багато чиновників, то це складний алгоритм державного менеджменту. Він у такому разі передбачає велику кількість різних установ та велику кількість держслужбовців. Якщо цей алгоритм спростити, то, звичайно, можна скорочувати й самі інституції та кількість їх працівників. Але поки що ми не бачимо цілісної реформи", – каже Кущ.

      Експерт підкреслив, що міністр Дмитро Дубілет проводить діджіталізацію роботи самого Кабінету міністрів, і це дуже правильно.

      Але система буде працювати лише тоді, коли у самому віддаленому селі в Україні будуть користуватися такими ж технологіями. Ось тоді ми справді можемо користуватися державою у смартфоні, – резюмував Кущ.

      Нагадаємо, що раніше уряд зайнявся переводом у цифру системи комунікації в державі – пропонують відмовитись від паперового документообігу. Також Дмитро Дубілет повідомляв, що уряд готує закон про скасування трудових книжок.

      Детальніше про скорочення й реорганізацію в системі управління читайте в статті "Болюче, але необхідне: чому скорочують працівників РДА?"

      blog_ava
      Прогноз погоди на 6 листопада: в Україну повертаються дощі
      сьогодні
      475
      Теги: Новини України Новини політики Реформи
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Де в Україні живе найбільше зареєстрованих переселенців: інфографіка
      сьогодні , 06:40 Де в Україні живе найбільше зареєстрованих переселенців: інфографіка
      Анастасія Зазуляк 2748
      Як ВРП розглядає скарги на суддів: шокуючі факти
      5 листопада , 23:00 Як ВРП розглядає скарги на суддів: шокуючі факти
      Роман Маселко 600
      Технології майбутнього. Як інновації змінюють світ навколо нас
      сьогодні , 10:00 Технології майбутнього. Як інновації змінюють світ навколо нас
      665
      Головні новини 5 листопада: оновлений бюджет, корупція в Міноборони та вбивця Кирила Тлявова
      5 листопада , 22:15 Головні новини 5 листопада: оновлений бюджет, корупція в Міноборони та вбивця Кирила Тлявова
      Анастасія Зазуляк 1313
      С пластиковыми карточками, но без терминалов: особенности банковской системы Луганска
      5 листопада , 22:00 С пластиковыми карточками, но без терминалов: особенности банковской системы Луганска
      Ольга Черненко 362
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук