Во время рабочей поездки в Гродненскую область Лукашенко остро прокомментировал очередной пакет ограничений от ЕС.
Ранее Издевательства и насмешка, – у Лукашенко возмущены из-за санкций Евросоюза
Лукашенко разозлили санкции ЕС
Самопровозглашенный президент подчеркнул, что никакого проседания на белорусских предприятиях в результате санкции не должно быть.
Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции – это их бессилие. И мы это сделаем,
– отметил политик.
Кроме того, Лукашенко допустил введение в стране военного положения. Это, по его мнению, поможет избежать спада экономики из-за новых ограничений.
Реакция Лукашенко на санкции ЕС смотрите видео
Новые санкции Евросоюза против Беларуси: что известно
- ЕС 24 июня ввел новые секторальные санкции против Беларуси. Их ввели в ответ на серьезные нарушения прав человека в стране.
- Ограничения касаются, в частности, калийной и нефтяной отраслей экономики страны, а также банковского сектора.
- Кроме того, санкции ограничивают доступ режима Лукашенко к европейским рынкам.