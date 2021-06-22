В реакции МИД отметили, что западные партнеры таким образом "прибегают к враждебным действиям". Однако существенной четкой реакции или оправдания, кроме эмоциональных высказываний, белорусские власти так и не обнародовали.

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"Заявление руководства Евросоюза имеет вид откровенного издевательства, насмешки над логикой и здравым смыслом", – заявили в МИД

Там добавили, что санкции негативно влияют именно на интересы граждан, ведь они являются контрпродуктивными.

Ни о каком их точечном или разумном характере априори не может быть и речи. Видим, что и в ЕС это осознают. При этом продолжают целенаправленные деструктивные действия против населения, чтобы якобы "высушить режим финансово,

– заверили в ведомстве.

В МИД Беларуси возмущены и отметили, что Евросоюз намеренно "раскручивает санкционную спираль, выбираться из которой всем сторонам все сложнее".

Санкции ЕС против режима Лукашенко: коротко