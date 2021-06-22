У реакції МЗС зазначили, що західні партнери у такий спосіб "вдаються до ворожих дій". Однак суттєвої чіткої реакції або виправдання, окрім емоційних висловлювань, білоруська влада так і не оприлюднила.

До теми США запровадили санкції проти режиму Лукашенка: список

"Заява керівництва Євросоюзу має вигляд відвертого знущання, насмішки над логікою і здоровим глуздом", – заявили у МЗС

Там додали, що санкції негативно впливають саме на інтереси громадян, адже вони є контрпродуктивними.

Ні про який їхній точковий або розумний характер апріорі не може бути й мови. Бачимо, що і в ЄС це усвідомлюють. При цьому продовжують цілеспрямовані деструктивні дії проти населення, щоб, нібито, "висушити режим фінансово,

– запевнили у відомстві.

У МЗС Білорусі обурені та зазначили, що Євросоюз навмисно "розкручує санкційну спіраль, вибиратися з якої всім сторонам все складніше".

Санкції ЄС проти режиму Лукашенка: коротко