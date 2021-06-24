Під час робочої поїздки у Гродненську область Лукашенко гостро прокоментував черговий пакет обмежень від ЄС.

Раніше Знущання і насмішка, – у Лукашенка обурені через санкції Євросоюзу

Лукашенка розізлили санкції ЄС

Самопроголошений президент наголосив, що жодного просідання на білоруських підприємствах у результаті санкції не повинно бути.

Ми цим мерзотникам по ту сторону кордону повинні показати, що їхні санкції – це їхнє безсилля. І ми це зробимо,

– зазначив політик.

Крім того, Лукашенко допустив введення у країні воєнного стану. Це, на його думку, допоможе уникнути спаду економіки через нові обмеження.

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