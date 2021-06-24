Під час робочої поїздки у Гродненську область Лукашенко гостро прокоментував черговий пакет обмежень від ЄС.
Раніше Знущання і насмішка, – у Лукашенка обурені через санкції Євросоюзу
Лукашенка розізлили санкції ЄС
Самопроголошений президент наголосив, що жодного просідання на білоруських підприємствах у результаті санкції не повинно бути.
Ми цим мерзотникам по ту сторону кордону повинні показати, що їхні санкції – це їхнє безсилля. І ми це зробимо,
– зазначив політик.
Крім того, Лукашенко допустив введення у країні воєнного стану. Це, на його думку, допоможе уникнути спаду економіки через нові обмеження.
Реакція Лукашенка на санкції ЄС: дивіться відео
Нові санкції Євросоюзу проти Білорусі: що відомо
- ЄС 24 червня запровадив нові секторальні санкції проти Білорусі. Їх ввели у відповідь на серйозні порушення прав людини у країні.
- Обмеження стосуються, зокрема, калійної та нафтової галузей економіки країни, а також банківського сектору.
- Крім того, санкції обмежують доступ режиму Лукашенка до європейських ринків.