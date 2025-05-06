У Путина есть 3 "преимущества" перед цивилизованным миром: они подчеркивают ужасное состояние России

Российская популяция никогда за всю свою многовековую историю не была субъектной. То есть никогда ничего не решала и не влияла на политический курс внутри своего государства. Аналогичная ситуация и сейчас.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, напомнив, что не было ни одного момента, чтобы в России в результате выборов менялась власть.

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Что веками обесценивает российская верхушка?

Российский диктатор сидит в Кремле и никаких шансов для российского народа поменять его, со слов Яковенко, не существует. Точно так же было с другими руководителями России, они или умирали, или их убивали, или распадалось государство, но это не происходило по решению народа.

Поэтому рассуждать о том, готово или нет российское население к длительной войне, не приходится. Здесь вопрос, готов или нет Путин, а он готов, потому что цена человеческой жизни в России равна нулю.

Это одно из главных "преимуществ" Путина вместе с наличием ядерного оружия. Этот принцип "чего их считать, женщины еще нарожают" существует еще со времен Первой и Второй мировых войн",

– отметил Яковенко.

По мнению российского позиционного журналиста, безусловно Путин – это большая беда, но гораздо большая проблема в самой России, конструкции этой страны, которая на протяжении веков постоянно порождала гадость: то Российскую империю, которая угрожала миру; то СССР, который был империей зла и тюрьмой народов; то путинскую Россию.

"Если сохранится эта страна с центром в Москве, с границами с одной стороны с Украиной, с другой с Китаем, то от нее будет исходить опасность", – убежден Яковенко.

Еще одно важное "преимущество" главы Кремля, по словам оппозиционного журналиста, заключается в безграничном терпении российского населения. Когда говорится об ухудшении экономического состояния в стране, а это уже длительное время происходит в России, россияне просто молчат и затягивают пояса. Кризис в экономике, ухудшение условий жизни людей в России не конвертируется в прекращение войны.

В любой нормальной стране резкое снижение уровня жизни породило бы у населения реакцию на это, люди требовали бы от власти изменить политический курс. В России такой опции не существует,

– пояснил Яковенко.

Никаких протестов в стране-агрессоре, по убеждению российского оппозиционного журналиста, не будет, а если и начнутся, то их раздавят силовики. Яковенко также высказал мнение, что на войну Кремль деньги найдет, а финансирование гражданского сектора будет урезать и границ этого нет, хоть до нуля. Он подытожил, что массового антивоенного движения в России, которое бы могло изменить политический курс, не будет.