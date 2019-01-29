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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Готов ли Лещенко присоединиться к Вакарчуку и Садовому на выборах

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      Сергей Лещенко готов объединяться с коллегами-демократами
      Сергей Лещенко готов объединяться с коллегами-демократами / 24 канал

      Сергей Лещенко поддерживает объединение демократических сил и выдвижение единого кандидата от них на президентские выборы. Но подчеркнул, что объединяться нужно именно на президентские, а не на парламентские выборы.

      Ранее кандидат в президенты Украины Андрей Садовый заявил о важности объединения Вакарчука, Гриценко, а также "Демальянса" и "Силы людей" на парламентских выборах.

      Читайте также: Кандидаты в президенты Украины-2019: список

      На вопрос 24 канала "Если Садовый, Гриценко и, возможно, Вакарчук, объединятся – присоединитесь ли вы к такому объединению?" Лещенко ответил: "Я всегда поддерживал и поддерживаю идею единого кандидата от демократических сил. Это дает возможность если не сразу для победы, то для успеха на выборах".

      Но нардеп отметил, что объединяться нужно именно накануне президентских выборов, потому что парламентские – производная от президентских. И если не будет создана коалиция на президентских, то это серьезный риск для создания коалиции на парламентских выборах.

      Результат президентских выборов будет определять поведение политических лидеров перед парламентскими выборами. Если один из кандидатов наберет 8%, а другой – 2%, тогда о равноправном объединении речь идти не может. Будут или сепаратные походы, или один должен "поглотить" другого. А если ждать результатов президентских выборов, а тогда объединяться на парламентские – тогда с высокой долей вероятности эта идея провалится,
      – отметил Лещенко.

      Поэтому, акцентировал он, договариваться надо "на берегу", когда еще не известны результаты президентских выборов, и есть больше "пространства для маневрирования".

      Читайте также: Почему Вакарчук не идет в президенты и кого он поддержит

      Когда состоятся президентские выборы-2019?Избирательная кампания стартовала в конце декабря 2018 года. 8 марта 2019 года станет известен окончательный перечень кандидатов на президентских выборах. 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля. До 3 июня избранный президент принесет присягу на заседании парламента и приступит к своим полномочиям.

      Когда состоятся парламентские выборы-2019?Очередные выборы народных депутатов Верховной Рады Украины назначены на 27 октября 2019 года.

      Президентські вибори
      Календарь президентских выборов-2019: основные даты

      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Сергей Лещенко Андрей Садовой Святослав Вакарчук
      Источник: 24 канал
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