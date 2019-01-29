Чи готовий Лещенко приєднатися до Вакарчука і Садового на виборах

Сергій Лещенко підтримує об'єднання демократичних сил і висування єдиного кандидата від них на президентські вибори. Але наголосив, що об'єднуватися потрібно саме на президентські, а не на парламентські вибори.

Раніше кандидат у президенти України Андрій Садовий заявив про важливість об'єднання Вакарчука, Гриценка, а також "Демальянсу" і "Сили людей" на парламентських виборах.

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На запитання 24 каналу "Якщо Садовий, Гриценко і, можливо, Вакарчук, об'єднаються – чи долучитесь ви до такого об'єднання?" Лещенко відповів: "Я завжди підтримував і підтримую ідею єдиного кандидата від демократичних сил. Це дає можливість якщо не відразу для перемоги, то для успіху на виборах".

Але нардеп наголосив, що об'єднуватися потрібно саме напередодні президентських виборів, тому що парламентські – похідне від президентських. І якщо не буде створено коаліції на президентських, то це серйозний ризик для створення коаліції на парламентських виборах.

Результат президентських виборів буде визначати поведінку політичних лідерів перед парламентськими виборами. Якщо один з кандидатів набере 8%, а інший – 2%, тоді про рівноправне об'єднання мова йти не може. Будуть або сепаратні походи, або один має "поглинути" іншого. А якщо чекати результатів президентських виборів, а тоді об'єднуватися на парламентські – тоді з високою долею вірогідності ця ідея провалиться,

– наголосив Лещенко.

Тому, акцентував він, домовлятися треба "на березі", коли ще не відомі результати президентських виборів, і є більше "простору для маневрування".

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Коли відбудуться президентські вибори-2019? Виборча кампанія стартувала в кінці грудня 2018 року. 8 березня 2019 року стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня. До 3 червня обраний президент складе присягу на засіданні Парламенту та приступить до своїх повноважень.



Коли відбудуться парламентські вибори-2019?Чергові вибори народних депутатів Верховної Ради України призначені на 27 жовтня 2019 року.



Календар президентських виборів-2019: основні дати