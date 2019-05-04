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      Готов ли Путин к полномасшабному вторжение в Украину: ответ генерала

      38 Читати новину українською
      Владимир Путин
      Владимир Путин / Фото из открытых источников

      Владимир Путин своим решением выдавать российские паспорта жителям оккупированных территорий Украины пытается еще больше расшатать ситуацию в стране.

      Так мнение высказал генерал и бывший заместитель руководителя генштаба ВСУ Игорь Романенко в интервью изданию "Факты".

      Читайте также: Зачем Россия будет выдавать паспорта жителям Донбасса: циничное заявление Путина

      Однако, по его словам, масштабное вторжение в нашу страну Кремль сейчас начинать не будет. Сейчас Москва ожидает парламентских выборов, которые состоятся осенью в Украине. Ведь, по их чаяниями, "пятая колонна" может набрать там большинство.

      Он сообщил, если Россия решит начать полномасштабную войну, то сделает это за две недели. Однако война, которая длится уже пятый год, очень бьет по российскому бюджету. Ежегодно Кремль тратит на это около трех миллиардов долларов.

      Кремль в последнее время постоянно наращивает свой боевой потенциал на границе с Украиной. Сейчас в них сосредоточена группировка войск до 250 тысяч человек,
      – заявил Романенко.

      К слову, 22 апреля ОБСЕ зафиксировала, как пророссийские боевики продолжает размещать вооружения и технику в запрещенных местах на Донбассе, в частности, вблизи жилых домов.

      Как будут выдавать паспорта РФ жителям Донбасса?
      1 мая вступил в силу указ Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи паспортов РФ, который предусматривает:

      – Заявление на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не дольше трех месяцев.

      - Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет.

      – Основные условия смены гражданства - наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

      – Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.

      blog_ava
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      Теги: Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Война Новости Украины Российские паспорта на Донбассе Война на Донбассе Украина – Россия Новости России Владимир Путин
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