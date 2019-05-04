Чи готовий Путін до повномасшабного вторгнення в Україну: відповідь генерала

Володимир Путін своїм рішенням видавати російські паспорти жителям окупованих територій України намагається ще більше розхитати ситуацію в країні.

Так думку висловив генерал та колишній заступник керівника генштабу ЗСУ Ігор Романенко в інтерв'ю виданню "Факти".

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Однак, за його словами, масштабне вторгнення в нашу країну Кремль зараз починати не буде. Зараз Москва очікує на парламентські вибори, які відбудуться восени в Україні. Адже, за їхніми сподіваннями, "п'ята колона" може набрати там більшість.

Він повідомив, якщо Росія вирішить розпочати повномасштабну війну, то зробить це за два тижні. Однак війна, яка триває вже п'ятий рік, дуже б'є по російському бюджету. Щороку Кремль витрачає на це близько трьох мільярдів доларів.

Кремль останнім часом постійно нарощує свій бойовий потенціал на кордоні з Україною. Зараз у них зосереджене угруповання військ до 250 тисяч людей,

– заявив Романенко.

До слова, 22 квітня ОБСЄ зафіксувала, як проросійські бойовики продовжує розміщувати озброєння та техніку в заборонених місцях на Донбасі, зокрема, поблизу житлових будинків.

Як видаватимуть паспорти РФ жителям Донбасу?1 травня набрав чинності указ Володимира Путіна про спрощений порядок видачі паспортів РФ, який передбачає:



– Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців.



– Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.



– Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".



– Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.