В эфире 24 Канала израильский политолог, подполковник запаса ЦАХАЛ Арие Зайден объяснил, на что направлены провокации "Хезболлы" и почему она боится атаковать Израиль.

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Чего боится "Хезболла"

Подполковник запаса ЦАХАЛ ответил, действительно ли в ближайшее время может произойти совместная атака Ирана и "Хезболлы" на Израиль.

Я думаю, что нет. Все же "Хезболла" будет действовать так, чтобы не провоцировать Израиль к тому, чтобы он нанес ответный удар и разрушил южный Ливан,

– сказал Зайден.

По его словам, "Хезболла" боится масштабно атаковать Израиль, потому что может быть уничтожена в ответ. К тому же у Израиля есть потенциал разрушить южный Ливан. Это уже было в 2006 году. Сейчас будет гораздо хуже и это "Хезболла" и глава группировки Хассан Насралла помнит.

Справка. Ливано-Израильский конфликт 2006 года известен в Ливане как Июльская война, а в Израиле как Вторая ливанская война - военный конфликт в Ливане и северном Израиле между Хезболлой и ЦАХАЛом.

С другой стороны, Хассан Насралла боится показать слабость перед Ираном и пытается вопреки всему выполнять задачи.

Сегодня Хассан Насралла в сложной ситуации и должен ее урегулировать. Он долго находится в должности. Как политик и военный, он очень прагматичен и найдет выход. Но это точно не полномасштабная война с Израилем,

– добавил подполковник запаса ЦАХАЛ.

По его мнению, Иран использует психологическую войну, мол, мы еще не все использовали, вы еще не все видели. На самом деле Иран использовал все возможности по количеству платформ для запуска баллистических ракет и БПЛА. Сейчас иранцы ищут новые инструменты, но их нет.