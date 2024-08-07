В етері 24 Каналу ізраїльський політолог, підполковник запасу ЦАХАЛ Аріє Зайден пояснив, на що спрямовані провокації "Хезболли" та чому вона боїться атакувати Ізраїль.

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Чого боїться "Хезболла"

Підполковник запасу ЦАХАЛ відповів, чи дійсно найближчим часом може відбутися спільна атака Ірану й "Хезболли" на Ізраїль.

Я думаю, що ні. Все ж таки "Хезболла" діятиме так, щоб не провокувати Ізраїль до того, аби він завдав удару у відповідь та зруйнував південний Ліван,

– мовив Зайден.

За його словами, "Хезболла" боїться масштабно атакувати Ізраїль, тому що може бути знищена у відповідь. До того ж в Ізраїля є потенціал зруйнувати південний Ліван. Це вже було у 2006 році. Наразі буде набагато гірше й це "Хезболла" та очільник угруповання Хассан Насралла пам'ятає.

Довідка. Лівано-Ізраїльський конфлікт 2006 року відомий в Лівані як Липнева війна, а в Ізраїлі як Друга ліванська війна — військовий конфлікт в Лівані й північному Ізраїлі між Хезболлою та ЦАХАЛом.

З іншого боку, Хассан Насралла боїться показати слабкість перед Іраном й намагається попри все виконувати завдання.

Сьогодні Хассан Насралла у складній ситуації та повинен її врегулювати. Він довго перебуває на посаді. Як політик і військовий, він дуже прагматичний і знайде вихід. Але це точно не повномасштабна війна з Ізраїлем,

– додав підполковник запасу ЦАХАЛ.

На його думку, Іран використовує психологічну війну, мовляв, ми ще не все використали, ви ще не все бачили. Насправді Іран використав усі можливості щодо кількості платформ для запуску балістичних ракет та БпЛА. Зараз іранці шукають нові інструменти, але їх немає.