Это может побудить Россию к переговорам, однако не стоит переоценивать врага. Политолог Валентин Гладких рассказал 24 Каналу, что пока Россия продолжает наступление на Донбассе, не изменив своих кровавых целей.

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Каковы требования Украины

После проведения первого Саммита мира Россия не изъявила желания присутствовать на следующем. Однако с тех пор ситуация несколько изменилась. В частности, украинские военные взяли под контроль часть Курской области.

Мотивация принять участие в этом саммите у них повысилась, но не более. Надо понимать, что они продолжают свои штурмовые, наступательные действия на Донетчине, ситуация там остается довольно сложной. Поэтому те, кто планировали операцию на приграничных территориях России, понимали ее военные последствия. Нельзя сказать, что россияне созрели (к переговорам – 24 Канал),

– подчеркнул Валентин Гладких.

Официально позиция России не изменилась, их условия "мира" неприемлемы для Украины, у которой позиция не изменилась также. В этом контексте уместно вспомнить слова премьер-министра Италии Джорджии Мелони, которая сказала: "Если Россия не примет условия с итогами Саммита мира – мы заставим Россию сдаться".

"Мы движемся как раз в этом направлении. Это не означает, что с Россией обсуждают какие-то позиции. Уже есть определенные позиции, которые не являются предметом обсуждений. Нашими целями является восстановление территориальной ценности – это не может быть предметом дискуссии; привлечение к ответственности виновных за военные преступления – это также не обсуждается; Россия должна компенсировать нанесенный ущерб – здесь предметом дискуссии может быть разве размер и механизмы компенсации", – отметил политолог.

Также для Украины важны гарантии безопасности, которые в будущем сделают невозможным российскую агрессию. Со многими государствами, в том числе и с США, Украина уже подписала соглашения по безопасности сроком на 10 лет, что важно. Безусловно, не стоит забывать и о стремлении Украины стать членом НАТО.

"Россиянам придется с этим смириться. Это пункты, на которых мы стоим и будем стоять не просто потому, что это наша прихоть. Это все созвучно тем нормам, которые на сегодня есть в Уставе ООН", – подчеркнул Гладких.