россия использует абсолютно все белорусские аэродромы: готова ли Украина ответить на атаки

Враг использует свою авиацию для обстрела мирного населения в Украине, беспощадно сбрасывая ракеты на наши города. Сейчас Украина фактически находится в "подковой" авиации оккупантов.

Об этом заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга, передает 24 канал.

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По словам Игната, российская авиация работает вокруг Украины от Беларуси и фактически до острова Змеиный.

То есть оккупанты держат нашу страну в так называемой подкове. Враг перебазирует самолеты с одного аэродрома на другой. Авиация у них постоянно в ротационном режиме. Они используют все без исключения аэродромы Беларуси,

– констатировал представитель Коммандования Воздушных сил ВСУ.

В то же время, он пояснил, что ВСУ могут уничтожать вражескую авиацию только тогда, когда она войдет в зону поражения нашей ПВО. На сегодняшний день мы имеем на вооружении комплексы С-300. Они способны поражать цели на расстоянии до 70 км.

"Таким образом, если самолеты врага будут залетать на нашу территорию, украинские защитники их будут уничтожать. Там (на территории Беларуси – 24 канал) мы их, к сожалению, достать не можем", – подытожил он.

Что известно о С-300 ЗРК С-300 эффективно выполняет свою работу против значительной части объектов российских оккупантов и может сбивать самолеты, крылатые и баллистические ракеты на дистанции от 5 до 150 километров. В то же время не важно, на каком расстоянии летит цель – 10 метров или 27 километров. Указанный комплекс уже выполняет боевые задания.

С начала полномасштабного вторжения россии украинская авиация нанесла 1700 ударов по оккупантам. ВСУ били по позициям, складам, технике и живой силе россиян. За прошедшие сутки 12 июля Воздушные Силы ВСУ уничтожили до 30 единиц техники кафиров.

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