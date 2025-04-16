Готовим к любому сценарию: новая кампания "Тройки" Билецкого

Третья мировая, ядерная катастрофа, нашествие пришельцев - чтобы не случилось с этой планетой, Третья штурмовая бригада подготовит к любому сценарию. Это слоган новой рекламной кампании подразделения, ставшего первопроходцем в рекрутинге и образцом того, как военным коммуницировать с гражданскими.

Авторы вдохновились турбулентной обыденностью: кризис в отношениях с США, рост глобальной напряженности, непреодолимое ощущение приближающейся катастрофы,. В бригаде использовали этот нарратив, чтобы напомнить о наиболее действенном способе борьбы со страхом и тревогой – стать подготовленным.

"Вызовы будущего не страшны, если ты – в Троице. В нашем арсенале – новейшее оружие, наземные, воздушные роботы, и собственная KillHouse.academy, где обучаем этим управлять", – заявили в бригаде.

Кампания началась с видео: стильно и с юмором нам дают расклад таро на ближайшее будущее – ужасные картины природных катаклизмов, уличных протестов, "горящие" фондовые рынки. Годзилла разрушает кварталы, Рэмбо отстреливается от восставших зомби. Ядерный взрыв извещает о начале третьей мировой войны, что вскоре перерастет в первую межгалактическую. Бойцы "Тройки" захватили пришельцев в плен, а сгенерированный искусственным интеллектом командир Андрей Белецкий дает приказ доставить их корабль на базу. Вокруг разрушенных стен Кремля идут бои. Новости сообщают о конце света в воскресенье в пять утра по киевскому времени. Но даже он не станет проблемой – легенда украинского телевидения Николай Луценко успокаивает: "Третья штурмовая готова к любому сценарию". Ролик завирусился – в одном лишь telegram-канале Третьей штурмовой набрал более 1 млн просмотров.

Эпические сражения "будущего" реализовали и в наружной рекламе. Постеры стилизованы под афиши блокбастеров – с выразительной динамикой, гротескными и одновременно реалистичными образами с вниманием к текстурам, освещения и деталей. Это на самом деле удачная деконструкция тревоги: голливудский эпос, фантастика и мемы транслируют уверенность, силу и готовность к чему-либо. В конце концов мы пережили уже столько катастроф и трагедий, какой смысл бояться того, что уже произошло?

К нестандартным художественным приемам "Тройка" обращается, чтобы выделяться среди рекламы других подразделений – конкуренция за добровольцев немалая. К тому же привлекать гражданских к военной службе стало сложнее из-за так называемых переговоров, которые не сходят с повестки дня последние полгода. Ложное ожидание мира на практике приводит к еще большему некомплекту подразделений Сил обороны.

Человек как бы морально готов, решил для себя идти воевать. Но подумает: зачем? В течение месяца все заканчивается, а я на год прилипну к армии условно мирной страны,

– говорил Андрей Билецкий в интервью Армия ТВ.

Аудитория этой (как и остальных) рекламных кампаний "Тройки" – активная молодежь. Добровольческий дух является одним из столпов бригады. Подавляющее большинство бойцов сознательно выбрали военное дело, а не прибыли по мобилизации. Сегодня "Тройка" является самой многочисленной бригадой в составе Сухопутных войск и продолжает расти.

Подразделение является одним из самых молодых в Силах обороны по среднему возрасту военнослужащих – до 30 лет. В будущем этот показатель может снизиться, ведь бригаду наконец включили в проект Минобороны "Контракт 18-24". Теперь молодые люди, которые выбирают службу в Тройке на боевых должностях, могут заключать годовые контракты, получить миллион гривен и социальные бонусы.

"Еще в 15 лет я для себя выбрал присоединиться к Вооруженным Силам Украины. Почему именно Третья отдельная штурмовая? Потому что это одна из лучших бригад. Я хочу быть штурмовиком. Это лучший движ", –рассказывает 18-летний доброволец.

Старт рекламной кампании "Готовим к любому сценарию" пришелся на начало формирования Третьего армейского корпуса, в который "Тройка" войдет вместе с другими линейными бригадами. Штатная структура увеличивается, создаются новые подразделения, в частности Полк беспилотных систем, – потребность в специалистах растет. В бригаде сейчас открыты 24 вакансии на боевые и тыловые должности.

Результативность рекламных кампаний – количество привлеченных новобранцев – в бригаде не раскрывают. Известно, что два предыдущих месяца стали для подразделения пиковыми: по словам Андрея Билецкого, число рекрутов "значительно превысило полтысячи". Реклама здесь только вспомогательный инструмент, ведь ключевым фактором является доверие к подразделению и его командирам.

Война дала возможность раскрыться многим людям. Андрей Билецкий круто масштабировал большой успех, интегрировав многих гражданских без опыта службы в армии, создал успешный боевой организм - Третья штурмовая. Теперь он командир Третьего корпуса. Там много примеров, которые следует перенимать другим военным частям, бригадам и корпусам,

– считает Павел Палиса, экс-командир 93-й ОМБр, заместитель руководителя Офиса Президента, ответственный за сектор безопасности и обороны.

Бригада считается образцовой по уровню боевой подготовки, в планировании и управлении операциями, развития сержантского звена и отношении к личному составу. Внедряет современные технологии: является лидером в использовании наземных роботизированных систем, занимает первое место по количеству вражеских целей, пораженных ударными дронами. "Тройка" вряд ли способна отменить апокалипсис, но точно к нему подготовит.