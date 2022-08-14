Готовимся к активным неделям, – Зеленский анонсировал важные события во второй половине августа

Украина готовится к очень активным неделям второй половины августа. Тогда будут проходить разные переговоры, встречи, Крымская платформа и так далее.

Об этом во время своего вечернего обращения рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. По его словам, уже идет работа над новыми санкциями против россии.

Интересно Кулеба подсказал ЕС и G7, как аргументировать запрет выдавать туристические визы россиянам

Вторая половина августа будет активной

Зеленский рассказал, что идет подготовка к очень активным неделям второй половины августа – переговорам, встречам, Крымской платформе, новым обращениям к зарубежным сообществам, международно-правовой активности.

На этой неделе продолжу расширять наши связи с африканскими государствами, регионом Латинской Америки. Завтра состоятся важные контакты на европейском уровне,

– отметил президент.

Он добавил, что на днях также запланирована церемония вручения верительных грамот послами иностранных государств, прибывших в Киев.

"Хотя в глобальной политике сейчас определенная пауза – все-таки август, но для Украины, для интересов нашего государства никаких пауз не было, нет и не будет. Работаем над новыми санкциями против россии и над тем, чтобы простимулировать граждан государства-террориста почувствовать свою часть ответственности за происходящее", – заявил глава государства.

По его словам, дискуссия о визовых ограничениях в Европе для владельцев российских паспортов ежедневно расширяется. К ней присоединяются новые государства и политики. В конце концов, это должно привести к соответствующим решениям.

"Я благодарен нашим разведчикам, правоохранителям, журналистам и всем, кто работает для установления полных данных о российских убийцах. Украина и наши партнеры получают все больше информации о непосредственных ответственных за террор и пытки, за так называемую фильтрацию и депортацию наших людей, за мародерство", – отметил Зеленский.

Президент подытожил, что все эти изверги обязательно будут отвечать.

Смотрите вечернее обращение Владимира Зеленского:

Стоит посмотреть – военный эксперт заявил, что россия истерически ищет свою технику по всему миру: видео