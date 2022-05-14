Готовимся к наступлению оккупантов на Северодонецк

По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, враг уже в ближайшие дни будет наступать на Северодонецк. Об этом он заявил в короткой вечерней сводке за 14 мая.

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Готовимся к двум большим наступлениям рашистов на Северодонецк и прорыву на трассу Лисичанск – Бахмут со стороны Попасной и Белогоровки,

– заметил он.

Он добавил, что областной центр захватчикам нужен "для галочки", а дорога – чтобы отрезать область от сообщения с другими регионами, то есть окружить ее.

Ситуация в Луганской области: данные Гайдая Из Попасной массово вывозят украинцев на оккупированные территории, чтобы мобилизовать и заставить воевать против Украины. Есть информация, что оккупанты начинают мобилизовать без медицинской комиссии, к тому же на войну начнут отправлять и женщин.

Луганщина не живет, а выживает. Коммуникаций нет. Люди не выходят из укрытий. Узнать живы ли люди – родственники не могут, мобильная связь отсутствует. Держит на плаву гуманитарка, вода, которую привозят ГСЧС и вера в ВСУ!

родственники не могут, мобильная связь отсутствует. Держит на плаву гуманитарка, вода, которую привозят ГСЧС и вера в ВСУ! Сегодня, 14 мая, возобновили эвакуацию – вывезли 25 человек из Северодонецка и Врубовки.

вывезли 25 человек из Северодонецка и Врубовки. Во Врубовке, что в Попаснянской общине, ситуация очень острая. Россияне разрушают дома каждый день. Стреляют системами залпового огня и все чаще применяют авиацию.

Рашисты готовятся снова переправляться через реку Северский Донец в Белогоровке. Некоторые поняли, почему их туда посылают, и целый батальон отказался идти в атаку.

Но, по словам Гайдая, скоро подтянется "свежак". 2,5 тысячи единиц тяжелой техники уже идут в нашу сторону с ранее оккупированных территорий. Ждем очередную "подводную" серию в Белогоровке

Медицинское оборудование в оккупированном Рубежном ворует главный врач-изменник Эдуард Кравченко вместе с кадыровцами.

Заметьте – Сергей Гайдай о ситуации в Луганской области: смотрите видео