Готуємося до наступу окупантів на Сєвєродонецьк

За словами очільника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, ворог вже найближчими днями буде наступати на Сєвєродонецьк. Про це він заявив у короткому вечірньому зведенні за 14 травня.

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Готуємося до двох великих наступів рашистів на Сєвєродонецьк та прориву на трасу Лисичанськ – Бахмут з боку Попасної та Білогорівки,

– зауважив він.

Він додав, що обласний центр загарбникам потрібен "для галочки", а дорога – аби відрізати область від сполучення з іншими регіонами, тобто оточити її.

Ситуація на Луганщині: дані Гайдая З Попасної масово вивозять українців на раніше окуповані території, аби мобілізувати та змусити воювати проти України. Є інформація, що окупанти починають мобілізувати без медичної комісії, до того ж на війну почнуть відправляти і жінок.

Луганщина не живе, а виживає. Комунікацій немає. Люди не виходять з укриттів. Дізнатися чи живі люди – родичі не можуть, мобільний зв'язок відсутній. Тримає на плаву гуманітарка, вода, яку привозять ДСНС та віра в ЗСУ!

родичі не можуть, мобільний зв'язок відсутній. Тримає на плаву гуманітарка, вода, яку привозять ДСНС та віра в ЗСУ! Сьогодні, 14 травня, поновили евакуацію – вивезли 25 людей з Сєвєродонецька та Врубівки.

вивезли 25 людей з Сєвєродонецька та Врубівки. У Врубівці, що у Попаснянській громаді, ситуація вкрай гостра. Росіяни руйнують будинки щодня. Стріляють системами залпового вогню і все частіше застосовують авіацію.

Рашисти готуються знову переправлятися через річку Сіверський Донець в Білогорівці. Деякі зрозуміли, чому їх туди посилають і цілий батальйон відмовився йти в атаку.

Але, за словами Гайдая, скоро підтягнеться "свіжачок". 2,5 тисячі одиниць важкої техніки вже йдуть в наш бік з раніше окупованих територій. Чекаємо чергову "підводну" серію у Білогорівці

Медичне обладнання в окупованому Рубіжному краде головний лікар-зрадник Едуард Кравченко разом з кадирівцями.

Зауважте – Сергій Гайдай про ситуацію на Луганщині: дивіться відео