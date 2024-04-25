Готовимся к заседанию "Рамштайн", – Зеленский обратился к украинцам

Вечером 25 апреля президент записал новое обращение к украинцам. Владимир Зеленский сообщил, что его команда активно готовится к заседанию "Рамштайн", которое состоится уже в эту пятницу.

Владимир Зеленский во время обращения рассказал, что во время Ставки 25 апреля были приняты важные решения. А завтра, 26 апреля, будет еще одно весомое событие – заседание "Рамштайн".

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Как прошла Ставка 25 апреля

По словам президента, во время Ставки обсуждались комплексные вопросы защиты, и не только энергетики, но и всей "инфраструктуры жизни".

Социальные объекты, связь, все то, что поддерживает нормальную жизнь в городах и общинах. ПВО, РЭБ, необходимые инженерные решения и строительства. Я благодарен всем, кто уже оперативно работает на своем уровне – и в правительстве, и в областях. Очень важно, чтобы сроки реализации решений были соблюдены. И на Ставке, в частности, за этим внимательно следим,

– сказал глава государства.

Он добавил, что руководство страны также работает над контрактами по производству оружия и техники в Украине. Президент подчеркнул, что каждый производитель должен получить долгосрочную уверенность в том, что каждый контракт будет обеспечен необходимыми финансами, поставками и логистикой.

Мы работаем и с нашими партнерами над инвестициями в производство в Украине – уже сейчас по некоторым направлениям можем производить значительно больше, чем есть собственных средств. Производственные мощности достаточно широки. И, в частности, во время визитов, во время переговоров, в контактах чиновников с партнерами мы обсуждаем возможность более масштабного привлечения финансов, чтобы страны, которые обладают средствами, но не имеют собственных производственных мощностей, – чтобы они строили свой арсенал вместе с нами, и нам сейчас для фронта помогали,

– сказал Владимир Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто прилагает свои силы к такому взаимодействию.

Украина готовится к заседанию "Рамштайн"

Зеленский рассказал, о каких проблемах будет говорить Украина во время заседания "Рамштайн", которое состоится уже 26 апреля.

Будем говорить, в частности, о том, как можно быстрее преодолеть сложности и проблемы, которые накопились за полгода, когда мы ждали решений об американской поддержке. Политически мы уже сработали ради поддержки. Теперь надо, чтобы сработали и по наполнению пакетов нужным оружием, и по логистике. Спасибо всем странам, которые в это время приняли свои новые решения на помощь Украине, нашим воинам, нашим городам и общинам. Спасибо каждому, кто помогает,

– сказал президент.