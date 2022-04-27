Готовятся к 9 мая: на оккупированных территориях Россия массово похищает мужчин призывного возраста

По данным украинской разведки, на временно оккупированных территориях российские оккупанты проводят "фильтрационные" мероприятия и похищают мужчин призывного возраста. В частности, для того, чтобы пополнить "обменный фонд" и выдать похищенных за якобы украинских пленных во время мероприятий к 9 мая.

В первую очередь оккупанты похищают бывших ветеранов АТО и ООС. В частности, известно, что в херсонском изоляторе оккупанты содержат более 300 проукраинских активистов и ветеранов.

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Оккупанты создали "фильтрационные лагеря"

Российские оккупанты проводят масштабные "фильтрационные" мероприятия на территориях Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Луганской и Донецкой областей.

В частности, известно о "фильтрационном" лагере в селе Большая Лепетиха на Херсонщине. Туда прибыло около 400 российских военнослужащих в форме росгвардии. Они задерживают мужчин призывного возраста и вывозят их в оккупированный Крым. Все это направлено на "пополнение обменного фонда".

Главная цель таких действий – "пополнение обменного фонда". Украинских заложников планируют обменивать на российских военных преступников. Даже при условии, если украинцы не участвовали в боевых действиях 2022 года,

– сообщают в разведке.

Кроме того, не исключен вариант привлечения похищенных украинцев к так называемым "парадам победы", поскольку есть информация о том, что россияне попытаются выдать задержанных украинцев за военнопленных во время проведения мероприятий к 9 мая. Такие мероприятия уже проводились в Донецке в 2014 году.

В разведке подчеркнули, что такие действия россиян – очередное военное преступление.

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