Готовятся к СНБО: Зеленский уже прибыл на Донбасс

Президент Владимир Зеленский 30 июля прибыл с рабочей поездкой на Донбасс. Он встретится с военными и проведет заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Зеленский принял участие в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Авдеевки. Он отметил, что Авдеевка стала 10 по счету городом в Донецкой области, который освободили украинские защитники.

Важно Годовщина освобождения Авдеевки: все, что нужно знать

Зеленский произнес речь

Глава государства отметил, что за эти годы к защите Авдеевки присоединились почти все боевые подразделения Вооруженных сил Украины.

Авдеевка сегодня – это город на линии огня, который выбрал линию свободы, линию развития и линию нашего государства,

– сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что украинцы никогда не забудут тех, кто заплатил за этот выбор жизнью. Поэтому память воинов почтили минутой молчания.

Также политик представил военным нового командующего ООС Александра Павлюка.

Заседание СНБО впервые пройдет на Донбассе

Ровно 7 лет назад, 30 июля 2014, военнослужащие 2 батальйонно-тактической группы 93 отдельной гвардейской механизированной бригады вместе с бойцами "Правого сектора" освободили Авдеевку от российских наемников. Над городом взвились сине-желтые флаги. Оккупанты удерживали Авдеевку несколько месяцев – с апреля 2014 года.

Зеленский 30 июля собирает СНБО. Его впервые проведут не в Киеве, а в Донецкой области.

Секретарь органа Алексей Данилов отметил, что рассмотрят 8 вопросов. Среди них будет вопрос энергетического сектора, медицины, воды, а также политики в сфере защиты государственной границы.

По словам Данилова, выездные заседания будут проводить регулярно, чтобы привлекать органы самоуправления.