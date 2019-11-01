"Готовься к похоронам": Милованов рассказал про угрозы его заместителям

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявляет, что его заместители получают угрозы из-за противодействия коррупционным схемам.

В частности, угрозы звучат из-за увольнения руководителей с государственных предприятий. Об этом Милованов рассказал в эфире телеканала "1+1".

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В то же время он заверил в том, что команда правительства и Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства серьезно настроена работать на результат и угроз не боится.

Моим заместителям угрожают. За каждое снятие руководителя с потоков мои заместители получают СМС из серии: "Готовься к похоронам себя", "Не бойся ходить под подъездом" и так далее,

– рассказал Милованов.

Что интересно, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что в 2020 году экономика Украины вырастет до 3,7%, хотя не исключено, что и до 4,8%. Ранее же в правительстве предполагали, что рост произойдет на 3,3%.

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