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      "Готовься к похоронам": Милованов рассказал про угрозы его заместителям

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      Министр развития экономики заявил об угрозах его заместителям
      Министр развития экономики заявил об угрозах его заместителям / Украинская правда

      Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявляет, что его заместители получают угрозы из-за противодействия коррупционным схемам.

      В частности, угрозы звучат из-за увольнения руководителей с государственных предприятий. Об этом Милованов рассказал в эфире телеканала "1+1".

      Это интересно: Половину государственной земли разворовали, ее будут возвращать правоохранители, – Милованов

      В то же время он заверил в том, что команда правительства и Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства серьезно настроена работать на результат и угроз не боится.

      Моим заместителям угрожают. За каждое снятие руководителя с потоков мои заместители получают СМС из серии: "Готовься к похоронам себя", "Не бойся ходить под подъездом" и так далее,
      – рассказал Милованов.

      Что интересно, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что в 2020 году экономика Украины вырастет до 3,7%, хотя не исключено, что и до 4,8%. Ранее же в правительстве предполагали, что рост произойдет на 3,3%.

      Тимофей Милованов: что о нем нужно знать

      • В 2015 году стал членом Международного академического совета KSE и заместителем редактора академического журнала "Review of Economic Design".
      • С 2016 года – член Совета Национального банка Украины и заместитель председателя Совета НБУ.
      • Также Милованов является соучредителем аналитической платформы VoxUkraine, объединяющей группу глобальных экономистов.
      • Преподавал в Университете Бонна, Университете штата Пенсильвания, Пенсильванском университете и Университете Питтсбурга.
      • В 2014 и 2015 годах украинский Forbes включил Милованова в рейтинг "Top Economic Thinkers".
      • Именно он летом 2019 года организовал недельное обучение от Киевской школы экономики для депутатов от "Слуги народа". Почетный президент Киевской Школы Экономики (KSE).

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Коррупция Министерство экономического развития и торговли Новости политики Тимофей Милованов
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