Готовы к решительным действиям, – Кулеба поздно вечером созвонился с Блинкеном

Дмитрий Кулеба провел разговор с Энтони Блинкеном. Приоритетной темой было совместное противодействие угрозам со стороны России.

Глава МИД Украины Кулеба сообщил о разговоре около 01:00 12 февраля. Министр отметил, что Штаты не будут ограничиваться помощью в безопасности.

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США окажут Украине усиленную экономическую поддержку. Россия не должна иметь сомнений: Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям по защите нашего государства,

– заявил Кулеба.

МИД Украины призывает не паниковать

Олег Николенко – спикер МИД Украины призвал украинцев не паниковать на фоне сообщений об угрозе нападения России.

Украина готова к различным сценариям. По словам Николенко, украинская дипломатия и армия прилагают максимум усилий для устойчивости. Страна имеет сильную позицию.

Спикер МИД Украины заявил, что критически важно сохранять спокойствие и избегать действий, которые расшатывают стабильность внутри страны.

ВСУ готовы дать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет. А дипломаты круглосуточно находятся на связи со всеми ключевыми партнерами.

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Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Сообщение Кулебы:

Провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Обсудили совместное противодействие угрозам со стороны РФ. Кроме помощи безопасности, США окажут Украине усиленную экономическую поддержку. РФ не должна иметь сомнений: Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям по защите нашего государства.