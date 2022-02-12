Готовы к решительным действиям, – Кулеба поздно вечером созвонился с Блинкеном
Источник:твиттер Дмитрия Кулебы
Дмитрий Кулеба провел разговор с Энтони Блинкеном. Приоритетной темой было совместное противодействие угрозам со стороны России.
Глава МИД Украины Кулеба сообщил о разговоре около 01:00 12 февраля. Министр отметил, что Штаты не будут ограничиваться помощью в безопасности.
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США окажут Украине усиленную экономическую поддержку. Россия не должна иметь сомнений: Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям по защите нашего государства,
– заявил Кулеба.
МИД Украины призывает не паниковать
- Олег Николенко – спикер МИД Украины призвал украинцев не паниковать на фоне сообщений об угрозе нападения России.
- Украина готова к различным сценариям. По словам Николенко, украинская дипломатия и армия прилагают максимум усилий для устойчивости. Страна имеет сильную позицию.
- Спикер МИД Украины заявил, что критически важно сохранять спокойствие и избегать действий, которые расшатывают стабильность внутри страны.
- ВСУ готовы дать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет. А дипломаты круглосуточно находятся на связи со всеми ключевыми партнерами.
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Сообщение Кулебы:
Провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Обсудили совместное противодействие угрозам со стороны РФ. Кроме помощи безопасности, США окажут Украине усиленную экономическую поддержку. РФ не должна иметь сомнений: Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям по защите нашего государства.