В беларуси четко выделяется часть общества, которая готова к борьбе, – оппозиционер Латушко
александр лукашенко всеми силами пытается удержаться у власти. Однако в стране появляется все больше людей, недовольных его политикой.
Такое мнение в эфире 24 канала высказал белорусский оппозиционер и экс-министр культуры беларуси Павел Латушко. По его словам, сейчас белорусы озабочены политической ситуацией в стране.
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Настроения в белорусском обществе
Латушко отметил, что в беларуси начались процессы четкого разграничения общества.
"Часть общества, которых мы называем "ябатьки", бесспорно поддерживают лукашенко и верят его лжи. Это около 20-25%", – сказал он.
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Еще одна часть общества, по словам Лашутко, демотивирована и не верит, что можно достичь каких-либо изменений. В то же время появляется все больше людей, готовых взять ситуацию в свои руки.
Очень четко выделилась часть общества, готовая к борьбе, к активным действиям,
– подчеркнул оппозиционер.
Задание белорусской оппозиции
Экс-министр культуры беларуси добавил, что для оппозиции сейчас важно координировать эту часть общества.
Задача демократических сил – объединить этих людей и предложить им формулу борьбы,
– отметил он.
Оппозиционер подчеркнул, что в этом вопросе очень важна поддержка Запада. В частности, введение жестких санкций против беларуси и самопровозглашенного президента лукашенко.
"Должны быть синхронные действия как со стороны Запада, так и со стороны наших демократических сил. Это наша ответственность, не Запада. Но взаимодействие принципиально важно", – добавил он.
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Позиция лукашенко: главное
- Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко попытался оправдать нежелание покидать свой пост. Он заявил, что остается у власти, потому что это "решение его народа". По его мнению, ему удалось спасти беларусь от судьбы Украины.
- Лукашенко поддерживает российскую агрессию в Украине. белорусский диктатор предоставил свои территории для размещения российских войск и военной техники. Друг путина рассказывает бред и оправдывает кремлевского агрессора. В частности, Лукашенко заявил, что российские оккупанты "должны были" зайти на территорию Украины. Мол, ВСУ развернули у белорусской границы 4 дивизиона и имели на вооружении "Точки-У", поэтому нападение на Украину вполне оправдано.
- Также лукашенко в интервью французским журналистам заявил, что их тесные отношения с россиянами подразумевают поддержку абсолютно всех их действий. Очевидно, что беларусь поддерживает даже преступления оккупантов, включая аннексию Крыма и отдельные части Донецкой и Луганской областей.