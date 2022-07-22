В беларуси четко выделяется часть общества, которая готова к борьбе, – оппозиционер Латушко

александр лукашенко всеми силами пытается удержаться у власти. Однако в стране появляется все больше людей, недовольных его политикой.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал белорусский оппозиционер и экс-министр культуры беларуси Павел Латушко. По его словам, сейчас белорусы озабочены политической ситуацией в стране.

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Настроения в белорусском обществе

Латушко отметил, что в беларуси начались процессы четкого разграничения общества.

"Часть общества, которых мы называем "ябатьки", бесспорно поддерживают лукашенко и верят его лжи. Это около 20-25%", – сказал он.

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Еще одна часть общества, по словам Лашутко, демотивирована и не верит, что можно достичь каких-либо изменений. В то же время появляется все больше людей, готовых взять ситуацию в свои руки.

Очень четко выделилась часть общества, готовая к борьбе, к активным действиям,

– подчеркнул оппозиционер.

Задание белорусской оппозиции

Экс-министр культуры беларуси добавил, что для оппозиции сейчас важно координировать эту часть общества.

Задача демократических сил – объединить этих людей и предложить им формулу борьбы,

– отметил он.

Оппозиционер подчеркнул, что в этом вопросе очень важна поддержка Запада. В частности, введение жестких санкций против беларуси и самопровозглашенного президента лукашенко.

"Должны быть синхронные действия как со стороны Запада, так и со стороны наших демократических сил. Это наша ответственность, не Запада. Но взаимодействие принципиально важно", – добавил он.

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