лукашенко до последнего будет противиться вступлению в войну

Когда станет ясно, что они проиграли окончательно, лукашенко, вероятно, попытается переметнуться на другую сторону, хвастаясь, что дал сопротивление путину и не вступил в войну. Именно поэтому он не собирается связать себя одной цепью с путиным. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист и политик Игорь Яковенко.

К теме лукашенко увлекся историей, как и путин, – Мусиенко предположил действия беларуси

По его словам, при всей внешней эпатажности и имидже колхозного или картофельного фюрера лукашенко обладает большей живучестью и более изощренным политическим маневрированием, чем путин.

В отличие от путина, он (лукашенко – 24 канал) привык быть в условиях политической выживания,

– охарактеризовал Яковенко.

Следовательно, самопровозглашенный глава беларуси будет всеми силами противиться тому, чтобы его втянули в войну с Украиной.

"Он понимает, что в отличие от путина, у него нет поддержки внутри страны, а при непосредственном вторжении белорусских войск в Украину, неизбежно будет уничтожена значительная часть его силовиков. Конечно же, в этой ситуации режим лукашенко просто рухнет. Он это понимает, и пытается избежать всеми возможными способами", – объяснил журналист.

Он добавил, что лукашенко может и будет продолжать предоставлять свою территорию в пользование россии, но не больше. Он избрал для себя роль якобы и союзника путина, но не участника войны.

Казахстан и Иран также держат дистанцию

Что касается других стран, которые могли бы быть потенциальными союзниками россии в войне, но избрали не делать этого – Казахстан и Иран. По словам Яковенко, между россией и Казахстаном – еще больше дистанция. Это связано с тем, что в большей степени эта страна зависит от Китая, а не от россии. На это указывает и соотношение русских и китайских инвестиций. По информации журналиста, это – 1 к 4.

Также в Казахстан существенно инвестирует Запад. Ключевые и наиболее прибыльные предприятия, во многом обеспечивающие бюджет страны, принадлежат именно западным компаниям.

Кроме того, намерения по Казахстану имеет и Турция. В свою очередь Казахстан не собирается полностью интегрироваться с ней, но все же не выступает против еще одного вектора. Именно поэтому россия Казахстан держит на довольно серьезной дистанции.

Иран можно назвать геополитическим союзником россии только в ее противостоянии с США и Западом в целом, и не более. Никакой серьезной военной помощи Иран россии не предоставит россии, поэтому встреча тройничного союза Иран – Турция – россия в Тегеране будет нести только демонстративный характер для телевизионной картинки. Стратегическими союзниками россии эти страны не будут.

Полное интервью с Яковенко на 24 канале: смотрите видео



Напомним, что сегодня, 19 июля, в иранском Тегеране в рамках трехстороннего саммита встречаются лидеры россии, Турции и Ирана. В рамках саммита должна состояться и двусторонняя встреча Реджепа Эрдогана и владимира путина.