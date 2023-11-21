Виктор Ляшко рассказал в интервью медицинскому эксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой, теперь больницы отказываются от генераторов большой мощности, которые были нужны в начале отключений света. По словам министра, заведения просят маленькие генераторы, пишет 24 Канал.

Смотрите также Чтобы не было блекаутов зимой: энергообъекты Украины получили трехуровневую защиту

Ляшко рассказал, как больницы готовы к блекауту

Мы понимаем, как работать заведения здравоохранения при массовых отключениях света. В то же время система снабжена альтернативными источниками электроснабжения,

– заявил министр.

По его словам, больницы отказываются от генераторов большой мощности и просят маленькие генераторы, чтобы при отключениях света, включать уже маленькие отделения для того, чтобы тратить меньше дизеля или бензина.

Министр объяснил, что его пугает в случае блекаута

По словам Виктора Ляшко, не во всех больницах подключены дизель-генераторы большой мощности.

Что меня пугает? Я в очередной раз написал письма главам областных государственных администраций определенных о том, что у меня есть информация, что дизель-генераторы большой мощности, которые мы предоставили, не во всех больницах подключены и не включатся автоматически при отключении света,

– заявил министр.

Затем он подчеркнул, чтобы больницы быстро подключили генераторы, ведь самое время это сделать.

"Еще есть возможность подключить, чтобы они автоматически включались. Если мы обнаружим случаи, когда будет отключение света, а дизель-генераторы просто стоят без подключения к разводке сети, это будет достаточно плачевно для руководителя этого заведения", – объяснил министр здравоохранения.

Виктор Ляшко объяснил, что при ОВА есть штабы, контролирующие наличие генераторов на критической инфраструктуре. В частности, чтобы в момент отключения света не было сбоев по системе на всех объектах критической инфраструктуры. К ним относятся и учреждения здравоохранения.

Что нужно купить на случай блекаута / Инфографика 24 Канала

Зеленский предупредил, что зима будет тяжелой

Владимир Зеленский заявил, что зима будет тяжелой. По его словам, Россия, как и в прошлом году, может атаковать объекты энергетической инфраструктуры. Однако в этом году Украина находится в лучшем положении с точки зрения ПВО.

Я считаю, что мы лучше подготовлены к зиме, чем раньше. Но я не думаю, что Россия будет использовать меньше оружия. Зима будет тяжелой,

– заявил Зеленский.

По словам президента, наша государство требует больше систем противовоздушной защиты. В частности, ПВО нужно усилить в Харькове, Донецкой и Запорожской областях.

В то же время украинский лидер заявил, что на Херсонском направлении "существенно" укрепленные возможности Сил обороны по противовоздушной обороне, разведке, радиоэлектронной и контрбатарейной борьбе.