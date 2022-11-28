Об этом рассказал директор центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире телемарафона, передает 24 канал.

Важно По всей Украине вводят аварийные отключения света

По его словам, украинские энергетики прекрасно понимают и отдают себе отчет, куда россияне могут ударить и какие это будет иметь последствия. И сейчас главная работа наших специалистов – смягчить возможные последствия обстрелов.

Есть предварительная информация, что враг может атаковать в последующие дни. Мы готовимся и эта работа продолжается очень напряженно,

– отметил Харченко.

Он констатировал, что ситуация действительно очень сложная. В то же время, предположить, что будет дальше – почти невозможно. Директор центра исследований энергетики пояснил, что 20 российских ракет, попавших в энергетическую инфраструктуру во время последнего массированного обстрела, попали в цель.

"Они попали в цель так, как нам было наиболее болезненно. 50 метров правее или 70 – левее и блекаута могло не быть", – подчеркнул он.

Единственное, что можно утверждать, это то, что планы на случай блекаута разработаны и готовы.

Что сейчас происходит с украинской энергосистемой

После последнего ракетного удара, который россияне совершили по Украине 23 ноября, самая плохая ситуация была именно в Киеве. Стабилизировать ситуацию удалось только 27 ноября.

В украинской энергосистеме до сих пор существенный дефицит электроэнергии, однако специалисты делают все возможное, чтобы урегулировать ситуацию.

Несмотря на все проблемы, мы не сдаемся и готовы быть без света круглосуточно ради победы в войне. Первая леди Елена Зеленская констатировала, что 90% граждан Украины соглашаются 2 – 3 года жить со стабилизационными отключениями, лишь бы преодолеть врага.

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