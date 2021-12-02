Об этом рассказал в интервью командующий ООС Александр Павлюк. В частности, ему задали вопрос относительно того, применяют ли Javelin на Донбассе, ведь в Раде и Главном управлении разведки подтверждают такой факт, а в ООС – отрицают.

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"Я никогда не комментирую действия наших подразделений – это наше военное дело. Если кто-то хочет комментировать наши действия – мы не можем запретить", – сказал командующий ООС.

По словам Александра Павлюка, украинские военные укомплектованы Javelin. Подразделение постоянно изучает варианты действий по наиболее угрожающим направлениям.

При необходимости мы готовы применить (Javelin – 24 канал), а остальное вы слышите в комментариях людей, которые думают, что они имеют право комментировать наши действия,

– сказал Павлюк.

Javelin в Украине: коротко