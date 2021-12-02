Про це розповів в інтерв'ю командувач ООС Олександр Павлюк. Зокрема, йому поставили питання щодо того, чи застосовують Javelin на Донбасі, адже у Раді та Головному управлінні розвідки підтверджують такий факт, а в ООС – заперечують.

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"Я ніколи не коментую дії наших підрозділів – це наша військова справа. Якщо хтось хоче коментувати наші дії – ми не можемо заборонити", – сказав командувач ООС.

За словами Олександра Павлюка, українські військові укомплектовані Javelin. Підрозділ постійно вивчає варіанти дій за найбільш загрозливими напрямками.

При необхідності ми готові застосувати (Javelin – 24 канал), а решту ви чуєте в коментарях людей, які думають, що вони мають право коментувати наші дії,

– сказав Павлюк.

Javelin в Україні: коротко