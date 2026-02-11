Готовы работать с разными графиками, – Зеленский о выборах и референдуме 15 мая
- Владимир Зеленский заявил, что Украина готова работать с любыми графиками выборов и референдума, которые предлагают американские коллеги.
- Президент подчеркнул, что проведение референдума возможно только при условии прекращения огня и соблюдения условий безопасности.
Владимир Зеленский прокомментировал возможность проведения в Украине выборов и общенационального референдума. По словам президента, Украина готова работать с любыми графиками.
Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами.
Когда могут состояться выборы?
У Зеленского спросили, обсуждалась ли во время переговоров с представителями США конкретная дата проведения выборов и референдума – 15 мая.
Президент ответил, что в ходе встречи украинская делегация донесла до партнеров его четкую позицию.
Мы готовы работать с любыми графиками, которые будут предлагать американские коллеги,
– подчеркнул он.
В то же время глава государства добавил, что в случае нарушения вопроса референдума необходимым условием является прекращение огня, ведь проведение таких процедур требует надлежащего уровня безопасности.
Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не выступает против выборов, однако они возможны только при соблюдении условий безопасности. Эту позицию наша делегация уже неоднократно озвучивала американской стороне.
Откуда взялась дата?
10 февраля издание Financial Times со ссылкой на информированные источники сообщило, что 24 февраля Владимир Зеленский якобы планирует представить план проведения президентских выборов и референдума.
Журналисты утверждали, что Белый дом настаивает на проведении обоих голосований до 15 мая и предостерегает: в случае промедления Киев может потерять предложенные Соединенными Штатами гарантии.
В ответ в ЦИК заявили, что по действующему законодательству, никакие избирательные процедуры или референдумы невозможны, пока действует военное положение.